El PP proposa que les immigrants sense papers que donin el fill en adopció no siguin expulsades d'Espanya

El PP de Pablo Casado consolida el seu gir conservador en matèria social, de cara a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. La llei de suport a la maternitat que va anunciar el president del partit la setmana passada com a via per aparcar el debat de l'avortament que ell mateix havia obert proposant un retorn a la llei de supòsits del 85, i que no va ser ben rebut per alguns sectors del seu partit, proposa que les immigrants irregulars que donin els seus fills en adopció no siguin expulsades de manera immediata d'Espanya. Casado va explicar en el seu moment que la llei serviria per defensar la "cultura de la vida, la maternitat, les famílies" i per "estar al costat de les dones, per no deixar soles a les que reclamen assistència de les institucions", però no va fer referència a aquest extrem, que va destapar 'El Mundo' i ha confirmat el PP.

Segons fonts de la formació conservadora, la proposta passa per "oferir un blindatge temporal a les dones que en situació irregular que volen donar al seu fill en adopció", i no donar-los la nacionalitat. El raonament que van afegir les mateixes fonts és que ara mateix les dones sense papers tenen un "fre" per donar en adopció els fills perquè si ho fan "salten les alarmes", perquè les autoritats prenen consciència de la seva situació irregular. Tot i així, afegeixen, no està definit què passaria amb elles un cop completat el procés d'adopció, i asseguren que tampoc es filarà més prim en el programa electoral sinó que es deixa la precisió d'aquest detalls per a un cop passades les eleccions.

L'objectiu últim de la llei era fer front a l"hivern demogràfic" que afronta Espanya, per incrementar la natalitat i reduir el nombre d'avortaments a Espanya, segons va explicar el mateix Casado, que va detallar altres propostes, com la d'incrementar els fons en foment de la maternitat. Amb la proposta, Casado barreja el debat de la maternitat amb el de la immigració, es proposa fomentar les adopcions a canvi de paper, i fa un pas més en acostar el seu discurs amb el de Vox, tot i que al principi de la campanya el candidat popular es va proposar allunyar-se dels debats espinosos en matèria social, per mirar de recuperar terreny perdut pel centre, i que amenaça Ciutadans. El partit havia ocultat aquesta mesura, que no apareixia ni a la nota de premsa ni als discursos dels líders que van fer referència a la proposta de la llei de maternitat.