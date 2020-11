El PP avisa que recorrerà la llei Celaá si exclou el castellà com a llengua vehicular a l'escola

El PP ja ha avisat que recorrerà la llei Celáa al Tribunal Constitucional (TC) si confirma, com es va publicar ahir, que eliminarà la referència introduïda pel PP amb la llei Wert que establia que el castellà és llengua vehicular a l'escola a tot l'Estat. El govern espanyol i ERC preveuen introduir una esmena al projecte de llei, que es vota dijous en ponència, per incloure-hi una referència que garanteixi que els alumnes dominin tant el català com el castellà quan acabin la secundària però eliminar la referència al castellà com a llengua vehicular. El president del PP, Pablo Casado, ja ha anunciat que recorreran el text si el govern espanyol "i els seus socis nacionalistes" –en referència a ERC– confirmen aquest pas i "liquiden la llibertat educativa contra la concertada".

A través d'un apunt al seu compte de Twitter, Casado ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de voler mantenir-se al poder "negociant el futur dels nostres fills". Segons va avançar el diari El País i va poder confirmar l'ARA, l'objectiu d'ERC amb aquest moviment és "blindar el català com a llengua vehicular" a l'escola. L'esmena que es vol introduir corregirà el redactat del projecte inicial presentat per la ministra d'Educació, Isabel Celaá, que deia que "el castellà i les llengües cooficials tenen la consideració de llengües vehiculars".

Recurriremos al Tribunal Constitucional la “Ley Celaá” si el Gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada. Sánchez pretende permanecer en el poder negociando el futuro de nuestros hijos. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 4, 2020

Així ho han acordat ERC i els partits del govern espanyol. La idea és suprimir aquesta última frase i canviar-la per un nou redactat, que estableix la necessitat de garantir "el coneixement del català i del castellà al finalitzar l'ensenyament obligatori", com ja succeeix en l'actualitat.