'Pactes de silenci': el documental sobre l'empresa que va estafar 34 milions en serveis a la gent gran

260x366 El cartell del documental 'Pactes de silenci' / AFECTATS BB SERVEIS El cartell del documental 'Pactes de silenci' / AFECTATS BB SERVEIS

'Sense justícia no hi haurà pau'. Aquest és el lema del documental 'Pactes de silenci', que s'estrena aquest divendres a Barcelona per denunciar l'empresa que va estafar 34 milions d'euros en serveis a la gent gran i va deixar 750 avis sense assistència, BB Serveis. El 2016 cinc membres de la corporació van ser detinguts per la Guàrdia Civil, i des d'aleshores el cas es troba sota secret de sumari.

El 'modus operandi' dels detinguts era el següent: creaven empreses franquiciades per tot Espanya -que controlaven des de Barcelona- i es presentaven a concursos públics per aconseguir l'adjudicació dels serveis a persones grans a diferents ajuntaments i comunitats autònomes. Una vegada havien aconseguien els contractes, es desentenien de les seves obligacions i deixaven de pagar els impostos i les nòmines dels treballadors i creaven EROs falsos. En total van guanyar uns 90 concursos públics arreu de l'Estat.

Mentre els treballadors i els avis passaven penúries, els responsables de BB Serveis es movien en cotxes de luxe per Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sitges, on vivien en habitatges d’alt estànding gràcies a les subvencions que rebien.

Una estafa que es va destapar des d'un infrahabitatge

La Guàrdia Civil va calcular el 2016 que hi podia haver més de 2.000 treballadors afectats a qui havien enganyat o acomiadat il·legalment. Van ser precisament els treballadors els qui, constituïts sota la plataforma Afectats BB Serveis, van destapar l'estafa i van facilitar a la Guàrdia Civil la informació suficient per poder detenir la cúpula de l'empresa. El pes, concretament, el va portar l'extreballadora María José Alarcón, juntament amb Roberto Martínez: van aconseguir documentació i proves rellevants des d'un infrahabitatge de 15 metres quadrats a Barcelona.

La investigació continua oberta, i algunes de les persones implicades guarden relació amb el cas de Método 3. Segons va assenyalar la Guàrdia Civil, alguns dels administradors testaferros tenien al seu nom més de 200 empreses, amb la finalitat de velar la veritable identitat de les persones al darrere de la gestió del Grup BB Serveis. Juntament amb les detencions, el cos policial va efectuar escorcolls de domicilis i va intervenir vehicles d'alta gamma, diners en metàl·lic i altres béns de luxe.

El documental 'Pactes de silenci', impulsat des de la plataforma d'afectats de BB Serveis, explica la manera com l'empresa va aprofitar-se dels col·lectius més vulnerables per enriquir-se, i com la seva estafa va deixar sense mitjans les treballadores de residències per a gent gran, que en molts casos van perdre la casa i la salut. El documental, que s'emetrà a les 18 hores a Calàbria 66, comptarà amb el testimoni d'extreballadores i avis afectats.