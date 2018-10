L'entrada al Park Güell puja fins als 10 euros perquè inclourà el bitllet d'una llançadora que sortirà de la plaça Alfons X

L'entrada al Park Güell pujarà fins als 10 euros perquè inclourà el bitllet d'una llançadora que unirà la zona monumental amb la plaça Alfons X. El preu actual de l'entrada és de 8,5 euros, un euro menys si es compra anticipadament. L'objectiu de l'Ajuntament és descongestionar el transport públic de la zona, ja que el 60% dels visitants el fan servir per accedir a aquest espai. Els veïns del barri que tinguin el carnet del parc també podran fer servir la llançadora, però no els de la resta de la ciutat. Aquests últims poden entrar gratis al monument si són del programa Gaudir Més. Aquesta llançadora es posarà en marxa abans de l'estiu i es calcula que podrà absorbir entre un 50% i un 60% dels visitants.

L'entrada, doncs, inclourà el bitllet d'anada i tornada al Park Güell, tenint en compte que entre el 85% i el 90% de les entrades en temporada alta ja es venen anticipades.

L'Ajuntament ha calculat un temps de recorregut d'aquesta llançadora d'uns 28 minuts. S'ha escollit la plaça Alfons X perquè està ben connectada amb el transport públic i és prou a prop del parc. S'estima que transportarà entre 300 i 600 persones per hora. Es modificaran els recorreguts dels busos turístics que ara passen pel carrer Praga per disminuir l'impacte de pas. A més, al novembre s'anul·laran les parades del bus 24 i 92 de davant del parc per intentar reduir el nombre de visitants que accedeixen al monument fent servir el transport públic.

Totes aquestes mesures pretenen reduir la massificació turística que es detecta en el transport públic de la zona, queixa recurrent dels veïns. Formen part del pla estratègic del Park Güell i s'han treballat amb el grup de mobilitat creat específicament amb tots els agents implicats. El pla preveu 196 actuacions amb una inversió de 24,9 milions en cinc anys.

D'altra banda, l'Ajuntament també treballa en la pacificació dels entorns del carrer Olot. Entre altres mesures, se n'eliminarà el trànsit, es millorarà la seguretat viària dels vianants i es reduirà l'impacte de taxis i VTCs.