El Parlament aprova avui una llei que reconeix que totes les dones trans poden ser víctimes del masclisme

El Parlament aprovarà aquest divendres amb un consens majoritari una modificació de la llei del 2008 per erradicar la violència masclista. Un dels punts destacats de la nova llei és que des d’ara la norma catalana reconeixerà les dones trans com a víctimes de violència masclista tant si els documents oficials les defineixen com a dones com si no. Tot i que legislació posterior i la jurisprudència del Tribunal Constitucional (TC) ja reconeixien aquest fet, calia actualitzar la llei catalana, que fins ara requeria que les dones trans haguessin estat diagnosticades de "disfòria de sexe" o s’haguessin tractat mèdicament durant almenys dos anys per poder ser reconegudes com a víctimes de violència masclista. La reforma serveix per blindar els drets de les dones trans per defensar-se del masclisme.

"Les dones trans pateixen violència masclista perquè són dones, i treure'ls aquesta tutela i la patologització que tenien fins ara era un deure de la legislatura", va dir la diputada de Catalunya en Comú - Podem Susanna Segovia al Parlament. El seu grup va impulsar la reforma de la llei, que ha acabat sumant els suports de tots els grups en la majoria dels punts. "Els grups que vam transaccionar el text d’aquest article ho vam fer expressament perquè cap govern transfòbic pugui mai interpretar la llei a la seva manera", va reblar al seu torn la diputada de Ciutadans Munia Fernández.

La reforma de la llei també inclou el concepte de consentiment sexual com a "voluntat expressa" des de la "llibertat", una voluntat que s’ha de mantenir "durant tota la pràctica sexual", acotada a "determinades pràctiques" i "determinades mesures de precaució". "No pot passar de nou això que ha passat amb el cas de la Manada", va reivindicar Anna Geli des de JxCat. Reconeix, a més, com a violència masclista la violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, així com l’econòmica –incloent-hi l’"impagament reiterat i injustificat de pensions alimentàries"–, la digital –actes de masclisme i misogínia que es cometen online–, la de segon ordre –represàlies contra les persones que donen suport a les víctimes– i la vicària –contra els fills amb l’objectiu de fer mal a la dona.

A més, estableix nous àmbits en què aquesta violència es pot produir contra les dones, començant per la violència institucional, que comprèn "accions i omissions" de les autoritats o el personal de qualsevol organisme públic que busqui "retardar, obstaculitzar o impedir l’accés" a l’exercici dels drets de les dones. Per aquest motiu el text normatiu assegura la formació especialitzada dels professionals implicats en la xarxa d’atenció a les víctimes. També s’inclou en el text la violència a l’àmbit educatiu i de la política o en els espais de poder, i inclou la discriminació per embaràs o maternitat existent o "possible" a l’àmbit laboral. "La violència masclista va més enllà de l’esfera privada", va defensar a l’hemicicle la diputada d’ERC Jenn Díaz, que creu que s’ha de tractar "com un mal global". En aquest sentit, s’inclou el concepte d’ interseccionalitat en la norma, que té en compte la diversitat que hi ha dins el col·lectiu de dones que poden patir violència masclista.

En un any en què diversos partits han estat esquitxats per casos de masclisme, els grups també han recollit en la reforma de la llei que les formacions polítiques hagin de disposar d’un pla d’igualtat intern i un protocol contra la violència masclista, amb investigacions conduïdes per persones "independents" i "expertes". Els partits han d’adoptar també mesures de suspensió o expulsió de la militància dels agressors, i "proporcionar serveis d’assessorament i acompanyament a les víctimes".

Crida a dotar de recursos la llei

Malgrat destacar la importància política de la reforma de la llei, diverses diputades han lamentat que no s’hagi pogut treballar amb més temps. "Ens ha faltat més debat, podríem haver arribat encara a més consens", ha assegurat Geli. Des del PSC, la diputada Bea Silva va insistir en la necessitat que la norma vagi acompanyada d’una dotació pressupostària. "Els recursos destinats a la llei actual estan molt lluny d’atendre les necessitats [de totes les víctimes]", va reclamar, i va demanar que es "desplegui" la totalitat de la llei: "Esperem que aquesta reforma serveixi perquè la llei del 2008 sigui per fi una realitat". També des del PP el diputat Manu Reyes va reclamar que s’hi destinin "més recursos". "El patriarcat s’adapta, busca noves formes, nous àmbits i tipus de violències contra les dones", va advertir la diputada de la CUP Natàlia Sànchez: "Aquesta no serà l'última reforma de la llei".

S’aprova la llei de no-discriminació

En paral·lel a la llei de violències masclistes, aquest divendres també tirarà endavant la llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, impulsada pel Govern, que inclou un règim sancionador de fins a mig milió d’euros. La diputada ponent relatora, Najat Driouech (ERC), va destacar que Catalunya serà "pionera" amb una norma "transversal" per protegir els ciutadans contra "tot tipus de discriminacions".