El Parlament aprovarà l'Agència de la Natura el 17 de juny

Diu la dita que la tercera és la bona. I sembla que en el cas de l'Agència de la Natura serà així. El nou organisme, que en les últimes setmanes ha aixecat molta polseguera pel rebuig que ha generat en una part del món local i dels sectors agrícola i forestal, sembla tenir data al calendari perquè es posi en marxa: el dimecres 17 de juny. Després d'ajornar-ne dues vegades l'aprovació –primer per la crisi del coronavirus i després per les pressions d'alguns sectors i alcaldes del territori–, els quatre partits que l'impulsen, JxCat, ERC, el PSC i els comuns han mantingut els plans i han acordat portar-la al ple parlamentari vinent.

La decisió d'aquest dimarts s'ha tornat a prendre amb polèmica. Un centenar d'alcaldes i representants del territori s'han concentrat davant les portes de la cambra per demanar que se n'ajornés l'aprovació. No obstant això, JxCat, ERC, el PSC, comuns i la CUP tiraran endavant i la setmana vinent aprovaran el nou organisme. El PP i Ciutadans encara no han definit el vot. El nou ens té el suport de la majoria d'entitats ecologistes.

Ara falta decidir si els impulsors de la llei accepten la proposta que el conseller de Territori, Damià Calvet, ha llançat per intentar obtenir més suport entre els crítics: ampliar el consell de direcció amb sis cadires més. Tres serien per a la Generalitat –per tenir-hi la majoria absoluta–, una per al sector turístic rural, una per al món local i una per als mediambientalistes. Els grups parlamentaris veuen amb bons ulls la proposta i estan negociant incloure la modificació de la composició del consell en una de les esmenes.

D'altra banda, fonts del Govern han afegit que els departaments d'Agricultura i Territori treballaran per "incloure i tenir en compte reflexions i peticions" dels sectors afectats, així com per "aclarir malentesos i interpretacions de la proposició de llei". De fet, per intentar rebaixar el malestar que ha generat en una part del món local, Calvet també s'ha compromès a redactar els estatuts de l'agència amb els alcaldes i sectors implicats, i a desplegar subseus del nou organisme per territoris com el Pirineu i les Terres de l'Ebre.

Falta de consens

Els partits han pres la decisió de tirar endavant l'aprovació de l'organisme durant la junta de portaveus, que s'ha celebrat una hora després de la protesta organitzada amb el nom de Tsunami Rural. Convocats pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà i la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals (Boscat), un centenar d'alcaldes i propietaris de terrenys forestals s'han concentrat davant el Parlament i han lliurat un manifest al president de la cambra, Roger Torrent. Al text, els opositors consideren que la nova llei s'ha redactat "sense el consens dels principals actors i sectors del territori, ni dels municipis als quals afectarà més intensament".

A més, acusen els grups parlamentaris de no respectar els "principis democràtics bàsics d'informació, transparència, participació i consens" i qualifiquen el nou organisme de ser una estructura "opaca i excessivament especialitzada en un sol aspecte de la realitat", que agreujarà els problemes "reals" del territori i afavorirà el despoblament.

Entre els signants el manifest que demana que s'ajorni la creació de l'agència destaquen la Diputació de Lleida, els consells comarcals de l'Alt Urgell i el Pallars Jussà i ajuntaments com el de Montblanc, a més d'organitzacions com Foment del Treball i els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

Per contra, hi estan a favor més de dues-centes organitzacions ecologistes i naturalistes, encapçalades per la Xarxa de Conservació de la Natura (XCN), a més d'organitzacions com Unió de Pagesos.