El Parlament aprova una llei per protegir les oliveres monumentals del sud de Catalunya

El ple del Parlament de Catalunya ha donat llum verda aquest dimecres a la llei de protecció d'oliveres monumentals, que prohibeix arrencar i comercialitzar aquests arbres, de diversos segles d'edat, per preservar aquest patrimoni natural del sud del Principat. La proposta legislativa, que només protegeix les oliveres que tinguin un perímetre superior a 3,5 metres a 1,30 metres de terra, ha prosperat amb els vots favorables dels socialistes, impulsors de la norma, Ciutadans, JxCat, ERC i PPC. Els comuns i la CUP s'han abstingut.

Durant l'exposició de la nova norma, el diputat del PSC responsable de polítiques mediambientals, el granollerí Jordi Terrades, ha destacat que la màxima concentració d'oliveres mil·lenàries del món, prop de 6.000, és la que hi ha banda i banda de la Sénia, punt de trobada entre el País Valencià i Catalunya. Al Principat n'hi ha uns 2.500 exemplars. Actualment, però, n'hi falten unes 2.000, que són les que han desaparegut els últims anys, segons ha dit Terrades davant la cambra catalana. La norma també tindrà un marc sancionador menys potent del que es preveia, ja que de les multes de fins al mig milió d'euros que es preveia originàriament acabaren sent com a màxim uns 50.000 euros.

El diputat socialista ha dit que molts dels exemplars que hi havia han estat arrencats per empresaris del sector de la jardineria que els venen com a producte de luxe per a jardins particulars. Per aquest motiu, Terrades ha assegurat que la norma era urgent –tot i que no es va dictar cap moratòria de l'activitat de trasplantaments al país durant els dos anys que ha durat el tràmit legislatiu– per poder garantir la preservació d'aquestes oliveres, de gran riquesa paisatgística i també històrica, ja que hi ha exemplars que superen els mil anys d'edat.

La norma que protegeix les oliveres monumentals de l'altra riba de la Sénia, al País Valencià, es va aprovar a les Corts Valencianes el 2006. Com era previsible, a partir d'aquell moment es va intensificar la compra i arrencada d'aquest patrimoni natural a la riba catalana de la Sénia, que portava 14 anys esperant alguna norma similar a la que s'ha aprovat avui.

Plataformes en defensa del patrimoni natural de la zona del Montsià com Salvem lo Montsià s'han queixat del text perquè el consideren insuficient. Per exemple, perquè les oliveres que protegeix són només les més grans i deixa fora una gran quantitat d'altres oliveres que formen part de la mateixa riquesa paisatgística i que són les substitutes naturals de les més grans en el futur. Així ho han expressat en el següent tuit: