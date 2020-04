Els nens podran sortir amb limitacions a partir del 27 d'abril i la desescalada serà diferent per territoris

El govern espanyol ha escoltat finalment el clam de comunitats autònomes i associacions de pediatria: després de sis setmanes de confinament, els nens podran sortir al carrer a partir del 27 d'abril de manera controlada i amb condicions. "Els més petits podran gaudir d'una estoneta d'aire lliure al dia", ha anunciat aquest dissabte el president espanyol, Pedro Sánchez, en la ja tradicional compareixença de cap de setmana des de la Moncloa, en què també ha confirmat que prorrogarà l'estat d'alarma fins a almenys el 9 de maig –el Congrés ho haurà d'avalar el dimecres–. Però tot i allargar aquesta mesura excepcional, el maig ja serà un mes diferent: Sánchez ha detallat que està previst que progressivament es vagin aixecant les restriccions al moviment de l'estat d'alarma en funció de com evolucioni la pandèmia.

La desescalada podrà ser diferent per territoris, una novetat total, ja que la Moncloa fins ara havia assegurat que les mesures havien de ser homogènies. Sánchez ha explicat que d'acord amb el criteri dels experts, es pot "donar una resposta asimètrica". "Té sentit perquè hi ha realitats molt diferents: no és el mateix estar a Sòria que a la Gomera o bé en una gran ciutat com Madrid, Barcelona o Saragossa", ha detallat. Ara bé, ha precisat que no estava parlant de diferències entre comunitats autònomes, sinó entre territoris més petits i, fins i tot, municipis. Per això ha reclamat lleialtat i cooperació institucional als presidents autonòmics –amb qui es tornarà a reunir demà diumenge per proposar les mesures anunciades–, però ha donat a entendre que la Moncloa mantindrà plens poders durant tot l'estat d'alarma per prendre les decisions oportunes.

Sánchez ha parlat en tot moment dels "més petits". Quan li han preguntat específicament sobre si es deixaria sortir a tots els menors, el president espanyol ha dit que encara s'estava estudiant però que de moment tenen en ment que la mesura sigui per a infants fins a 12 anys inclosos, prenent com a referència la llei de Salut Pública. Actualment els menors poden sortir al carrer sempre que acompanyin un adult per fer una de les activitats essencials, com anar a comprar o a la farmàcia.

Una desescalada "asimètrica" per territoris

La flexibilització del confinament avançarà en funció de dos marcadors: el nivell de propagació del virus i la fortalesa del sistema de salut. "La desescalada no serà definitiva; si retrocedeix, reaccionarem", ha advertit Sánchez. Sobre les diferències territorials, el president espanyol ha defensat que en un primer moment es controlés la pandèmia de manera homogènia, però ara ha defensat que quan els números baixin i el nivell de transmissió local pugui ser detallat, no té sentit que el bloqueig sigui del global del territori espanyol. En aquest sentit ha assenyalat que la situació és molt diferent en grans ciutats que en un poble rural o en una petita illa canària, a tall d'exemple. Ha advertit, també, que "el camí cap a la nova normalitat serà lent i progressiu" perquè "cal aconseguir millors avenços que els actuals abans d'aixecar el confinament total". No ha volgut aventurar si a l'estiu serà possible viatjar.

Finalment, Sánchez ha anunciat que demà s'aprovarà una ordre del ministeri de Sanitat per controlar el preu de les mascaretes. Això vol dir que a partir de dilluns farmàcies i supermercats ja no podran incrementar els preus en funció de l'oferta i la demanda.