Places reservades per als alumnes més desfavorits i punts per als celíacs: així serà la preinscripció escolar a Barcelona

Per evitar la picaresca per obtenir més punts a la preinscripció escolar, el departament d'Educació va anunciar l'any passat que anul·laria els punts complementaris de la preinscripció per malaltia digestiva crònica, com la celiaquia. El cessament del Govern ha frustrat els plans del departament i, com que el decret no s'ha aprovat, es mantenen els mateixos barems i, per tant, els infants celíacs o amb intoleràncies mantindran els 10 punts a la preinscripció per al curs 2018/19, prevista per a la primera quinzena d'abril. Així ho ha explicat la vicepresidenta del Consorci d'Educació de Barcelona, Laia Ortiz, que ha avisat que l'organisme "té eines per controlar el frau" que puguin fer les famílies i vigilar que es tracti d'una malaltia digestiva crònica que pugui afectar el desenvolupament de l'alumne a l'escola i no només una al·lèrgia a un aliment concret.

L'eliminació dels punts per als celíacs es va anunciar com a mesura contra la segregació després de detectar que hi ha famílies que utilitzen la celiaquia per escollir l'escola que volen i no la que els correspondria per proximitat. "Ara tots els menjadors escolars estan preparats per atendre la celiaquia", van defensar aleshores des del departament, i van defensar que no "té sentit" obtenir punts extra pel fet de patir aquesta malaltia digestiva. Encara que fa temps que des del Consorci vigilen amb atenció els possibles fraus, no s'ha expedientat cap professional sanitari per falsificar certificats, i només s'han descartat alguns formularis d'inscripció poc concrets.

També amb l'objectiu de lluitar contra la segregació, el Consorci ha anunciat que les escoles públiques i concertades de Barcelona reservaran 1.004 places per a alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE) a causa de situacions socioeconòmiques. A partir d'ara, en lloc de fixar un nombre concret de places per a cada escola abans de la preinscripció es distribuiran els alumnes en funció de cada zona escolar amb l'objectiu que els grups "siguin representatius" de la composició social del barri o la zona d'influència.

Aquestes 1.004 places se sumen a les 194 places que ja es preveien per als alumnes amb NEE acreditades pels equips d'assessorament i orientació pedagògica. Per al curs que ve es reservaran només per a P3, però la idea és implantar la mesura a tots els cursos. De cara al 2018-19, el Consorci ha obert 14.001 places per a P3 i preveu una demanda d'unes 12.800 sol·licituds. A 1r d'ESO hi ha 5.568 places disponibles per una demanda de 5.023 alumnes.

Dos nous col·legis i 'bolets' a set instituts

Ortiz també ha explicat que, tal com va avançar l'ARA, el curs que ve el Poblenou estrenarà una escola de primària i un institut. La nova escola, que s’ha batejat provisionalment amb el nom d’Escola Auditori, estarà ubicada al carrer Almogàvers 131-135, en un solar davant de la discoteca Razzmatazz i a tocar del tanatori de Sancho de Ávila. La nova escola començarà el curs 2018/19 en mòduls i amb dos grups de P3.

L’altre centre de nova creació al Poblenou és l’Institut 22@ d’educació secundària, de tres línies, que tindrà com a centres adscrits les escoles Poblenou, Antoni Brusi, Vila Olímpica, La Llacuna del Poblenou, Provençals i Bogatell. L’adreça d’aquest nou centre, que consta a la web del Consorci d’Educació de Barcelona, coincideix amb les instal·lacions de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Saladrigas, molt a prop de la Rambla del Poblenou.