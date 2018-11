La presència de Plataforma per Catalunya crispa la concentració per l'agressió sexual a Santa Coloma

La tensió ha esclatat aquest matí a Santa Coloma de Gramenet durant la concentració de condemna a l'agressió sexual a una noia per part d'un grup de joves aquest cap de setmana. L'Ajuntament havia convocat l'acte de rebuig, mentre en paral·lel la formació d'extrema dreta Plataforma per Catalunya (PxC) havia fet una crida per trobar-se al mateix lloc.

Els veïns es concentraven rere una pancarta contra la violència masclista i també en rebuig al racisme -ja que els autors de l'agressió sexual són magrebins- quan un dels membres de PxC s'ha abraonat sobre la pancarta mentre retreia que fes esment al racisme i no només a l'agressió. Una trentena de manifestants li han respost amb una escridassada a ell i a la resta dels pocs concentrats per la formació d'extrema dreta. "Fora feixistes dels nostres barris!" ha estat una de les consignes que els veïns han cridat als integrants de PxC, situats a l'extrem de la plaça de la Vila.

Els crits han fet que tornessin a entrar al bar d'on havien sortit feia poc de mitja hora per fer declaracions als mitjans de comunicació. Tot i que els caps visibles de PxC havien anunciat un acte per a aquest migdia, finalment no s'ha produït més enllà de la seva presència a la plaça.

L'acte de rebuig a l'agressió convocat pel consistori ha començat puntual al migdia. Han agraït a la Policia Local la ràpida actuació per localitzar els presumptes agressors. "És una ciutat compromesa amb la lluita contra la violència masclista. Treballem en prevenció amb tallers per a joves i nens i nenes dels barris. Considerem que l'educació és la millor eina per a les creences sexistes".