El Poble-sec surt al carrer per reclamar "un barri lliure de les violències masclistes"

"Cap agressió sense resposta" és una de les reclamacions que s'ha sentit aquest vespre al barri del Poble-sec de Barcelona. També ha sigut el lema de la pancarta que ha encapçalat la manifestació que ha recorregut la zona on s'han denunciat dues violacions amb quatre dies de diferència. Prop de mig miler de persones s'han sumat a la marxa, que ha començat a El Molino, ha passat per un dels carrers on es va produir una de les violacions i ha acabat en una plaça pròxima al lloc de la segona agressió sexual, a tocar de la muntanya de Montjuïc. Una va ser diumenge i l'altra dimecres al matí.

De fet, a part del càntic "La nit és nostra", "Els matins són nostres" també ha esdevingut una proclama. "Si ens toquen a una, ens toquen a totes", "No és un cas aïllat, són feminicidis" i "Ni víctimes ni passives, feministes combatives", han sigut altres dels lemes. Al final de la manifestació s'ha llegit un text en què s'ha denunciat que "el patriarcat utilitzi la seva violència sexual". "Ens diuen que no podem sentir-nos segures i volem un barri lliure de les violències masclistes", s'ha afegit en el manifest.

Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les dues violacions al Poble-sec, que es van produir quan les dones eren a la via pública. La policia ha obert dues investigacions perquè, de moment, es desvinculen els dos casos. Des del gener i fins a l'agost d'enguany s'han denunciat 446 agressions i abusos sexuals a Barcelona, cosa que suposa un augmentat del 30% respecte a l'any passat. Els Mossos atribueixen aquest increment al fet que hi ha una major conscienciació social per denunciar-ho.