La Policia Nacional destitueix dos caps per un assassinat masclista a Mallorca

El nou cap superior de la Policia Nacional a les Illes Balears, Gonzalo Espino, ha destituït dos inspectors responsables de la Unitat de Família i Dona (UFAM) del cos per un assassinat masclista el 16 de novembre al Conforama de Palma, segons ha avançat 'Última Hora' i ha confirmat l'ARA Balears. Als fins ara cap i subcap de la UFAM, a més d'apartar-los del càrrec, se'ls ha obert una investigació. Tot plegat perquè la víctima mortal del crim masclista, quatre dies abans que la matés l'exmarit, havia denunciat que l'estaven assetjant i que creia que ell n'era el culpable. Tot i els indicis, la Policia Nacional va tramitar la denúncia com un cas de danys i no de violència de gènere.

La dona assassinada va explicar que li havien punxat les rodes del cotxe i que algú havia penjat al carrer cartells amb el seu número de telèfon en què s'oferien serveis sexuals. També va dir als agents que l'home li havia enviat una foto d'ella i de les seves dues filles amb les cares guixades i que s'havia vist obligada a bloquejar-lo al mòbil. L'oficina de denúncies de la Policia Nacional que va atendre la víctima va considerar que la denúncia era un cas de violència de gènere i el va derivar a la UFAM. Però aquesta unitat, dirigida pels dos inspectors ara destituïts, va descartar la denúncia i la va enviar a un jutjat ordinari. Quan aquest la va rebre es va adonar que era un cas clar de violència de gènere i la va trametre al jutjat corresponent.

La situació va fer endarrerir qualsevol possibilitat d'actuació per protegir la víctima. Amb la denúncia en tràmit, anant d'una oficina a una altra, el 16 de novembre l'home va anar al centre comercial Conforama de Palma on la dona, de 36 anys, treballava de caixera, i li va clavar una desena de ganivetades davant de tothom. Diverses persones que eren a la zona van retenir l'autor del crim fins que el va arrestar la policia. Ell, després, es va autolesionar al calabós clavant-se cops de cap contra la paret, tot i que no es va arribar a ferir de gravetat.

L'expedient disciplinari als dos policies destituïts arran d'aquest cas és ara en mans de la Direcció General de la Policia a Madrid. El nou cap superior de la Policia Nacional a les Illes Balears ha pres la decisió d'apartar-los just després de prendre possessió del càrrec. En el seu primer discurs ja va deixar clar que per a ell la lluita contra la violència de gènere era una prioritat i que calia assolir "més coordinació, immediatesa i continuïtat per aconseguir un tractament integral del fenomen de la violència de gènere, domèstica i sexual".