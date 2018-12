Precinten una nau industrial abandonada a Subirats que aquest cap de setmana ha acollit una ‘rave’ amb més de mil persones

L'Ajuntament de Subirats (Alt Penedès) ha precintat una gran nau industrial abandonada del polígon Can Bas per haver acollit una festa ‘rave’ amb més de mil persones durant el cap de setmana. Tant el consistori com els propietaris d'altres establiments de la zona han lamentat la brutícia acumulada i les pintades que han aparegut en nombroses parets.

Els Mossos d'Esquadra han assegurat que no han desallotjat el local perquè el propietari no ha presentat cap denúncia en relació a l'ocupació. Però sí que han actuat als carrers del voltant interposant un centenar de denúncies a assistents a la ‘rave’ per infraccions de trànsit i comportaments incívics. La previsió era que la festa s'allargués fins demà però els organitzadors l'han donat per acabada aquest dilluns a primera hora.

Els primers assistents a la festa –convocada a través de les xarxes socials i mitjançant el boca-orella– van arribar divendres al vespre, si bé el gruix de públic va comparèixer dissabte, amb nombroses furgonetes arribades d'arreu de l'estat espanyol, França i Itàlia. "Hi havia centenars de cotxes aparcats damunt les voreres i, fins i tot, dins les vinyes", ha relatat aquest dilluns Antoni Casanovas, veí d'una masia del polígon Can Bas, que ha lamentat que va tenir dificultats per sortir de casa perquè tenia vehicles aparcats a la porta.

“Diumenge vaig haver de demanar-los permís per passar, perquè esmorzaven al mig del carrer”, ha afegit. Casanovas ha assegurat que aquesta ha sigut la primera vegada que una festa ‘rave’ se celebrava en aquest polígon, però ha recordat que anteriorment n'hi havia hagut diverses a Can Cortei, una zona pròxima a Subirats on hi ha una masia abandonada que fa poques setmanes ha sigut precintada per ordre judicial.

L’alcalde de Subirats, Pere Pons, ha apuntat que els Mossos d’Esquadra van fer un control divendres per evitar l'entrada a Can Cortei, "però la situació es va convertir en el joc del gat i la rata i la ‘rave’ va acabar ocupant aquesta nau industrial abandonada". Segons Pons, la policia "va intentar dissuadir" els organitzadors de la festa de Subirats però no va poder fer-hi res "perquè eren dins i no hi havia motiu penal per desallotjar-los".

Per la seva banda, l'Ajuntament ha obert un expedient administratiu i ha contactat amb la propietat de la nau –una entitat bancària– per demanar-li que en tapiï les entrades. Mentre el banc no es pronunciï, l'alcalde ha avançat que l'Ajuntament col·locarà tanques tipus New Jersey per bloquejar els accessos.

Veïns i empresaris denuncien la festa als Mossos

Aquest dilluns, a Can Bas hi quedaven una vintena de joves que havien assistit a la festa, però les restes de brossa s'acumulaven als carrers del voltant, amb pintades a nombroses parets. Una situació que els veïns volen utilitzar com a argument en la denúncia que preveuen interposar, juntament amb els empresaris, als Mossos d'Esquadra. Judit Plazas, propietària de nombroses naus de Can Bas, ha dit que amb la denúncia volen "evitar que es torni a celebrar una festa com aquesta", i asseguren que tenen “por” que es tornin a produir desperfectes. Segons Plazas, els assistents a la ‘rave’ "són gent que no controlen què fan perquè van borratxos i drogats".

En relació a les molèsties, els assistents consultats aquest dilluns defensaven l'organització per haver netejat l'espai i haver recollit la brutícia generada. Antonio ‘Botellón’ –pseudònim d’un francès del nord que havia vingut sol a Subirats– ha dit que les molèsties de soroll es compensaven amb el fet que dins el local hi havia "molta felicitat". Segons aquest testimoni, la majoria d'assistents s'han assabentat que es celebrava la festa perquè els han enviat les coordenades de GPS a través de missatges de telèfon mòbil.

Aitana, una altra de les poques assistents que aquest dilluns quedava a la zona, ha insistit que les festes ‘rave’ "es basen en el bon ambient i sempre es garanteix que no hi haurà gent problemàtica". La mateixa noia, sorpresa per la multitudinària assistència de la festa de Subirats, ha assegurat que aquest tipus de festes també reivindiquen l’entrada a espais buits amb l’objectiu de "reciclar les energies de l’interior dels locals".