Precinten un narcopís al centre de Valls

El fenomen dels narcopisos no és exclusiu del centre de Barcelona. La Policia Local de Valls n'ha precintat un al centre històric del municipi. L'immoble s'havia convertit en un espai de convivència de toxicòmans. El narcopís era a la primera planta d'un immoble situat al número 23 del carrer Forn Nou.

Els serveis municipals van intervenir-hi després de les queixes d'alguns veïns per les males olors, segons recull l'ACN. El pis estava en unes condicions de salubritat deplorables. L'actuació s'ha dut a terme durant el cap de setmana i fins aquest dimarts, 15 de gener. Els agents policials que van desplaçar-se a l'habitatge van desallotjar les persones que ocupaven el narcopís per consumir-hi droga. S'ha fet una neteja general de l'espai i s'ha tapiat la porta per evitar noves entrades.

El consistori vallenc destaca que segueix treballant per lluitar contra els narcopisos que hi pugui haver al Barri Antic.