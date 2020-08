Primera mort a Sevilla pel virus del Nil

Un home de 77 anys que estava ingressat des de feia diversos dies a la unitat de cures intensives s'ha convertit en la primera víctima mortal del brot del virus del Nil que afecta la província de Sevilla. L'home, veí de la Puebla del Río (Sevilla), ha mort a l'Hospital Virgen del Rocío de la capital andalusa a causa d'una meningoencefalitis vírica.

El major brot de virus del Nil que s'ha registrat a Andalusia ha afectat ja 35 persones de Coria del Río i la Puebla del Río, dues localitats sevillanes, de les quals ara 32 estan hospitalitzades, sis d'elles a l'UCI, segons les últimes dades aportades per la conselleria de Salut andalusa.

En tots els casos es tracta de pacients amb meningoencefalitis amb més o menys gravetat i estan localitzats en els municipis de la Puebla del Río i Coria del Río, al costat dels aiguamolls del riu Guadalquivir, on hi ha més concentració de mosquits. El virus del Nil Occidental és una malaltia que es transmet a les persones per la picada de mosquits i que també pot afectar ocells, cavalls i altres mamífers.

El perfil dels afectats

La directora del districte sanitari Aljarafe, Rocío Hernández, ha explicat en una compareixença pública que l'edat mitjana dels afectats se situa en els 60 anys i que hi ha més homes afectats (71%) que dones. Hernández ha afegit que la infecció avança "en el 80% dels casos de manera asimptomàtica" i que menys de l'1% de les persones infectades "té una simptomatologia greu amb afectació neurològica".

Hernández també ha assegurat que el virus ha incidit amb força en la zona de Coria i la Puebla per la presència d'aiguamolls de la zona, que faciliten les condicions òptimes perquè el virus s'hi desenvolupi, i per les elevades temperatures i les pluges d'aquesta primavera, que "afavoreixen el creixement del mosquit, amb una població que aquest any és superior a la d'anys anteriors".

A més de l'afectació en persones, la Junta ha detectat durant el mes d'agost quatre casos de febre del Nil en cavalls, dos a la província de Huelva, un a Jerez de la Frontera (Cadis) i un altre a Dos Hermanas (Sevilla), i hi ha dos nous casos sospitosos, un a Utrera (Sevilla) i un altre a la província de Huelva.