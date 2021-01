La meitat dels sanitaris de l'Estat tenen un alt risc de trastorn mental després de la primera onada de covid-19

Gairebé la meitat dels professionals sanitaris a Espanya tenen un alt risc de patir un trastorn mental després de la primera onada de coronavirus i un 14,5% el pateixen de forma discapacitant, és a dir, amb repercussions clares en la vida professional i personal. Ho indica un estudi liderat per investigadors de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i metges del Mar, amb dades de més de 9.000 treballadors de 18 centres sanitaris de l'Estat, en el marc del projecte Mindcovid. Els símptomes principals són depressió, ansietat, atacs de pànic, trastorn d'estrès posttraumàtic i abús de substàncies. Segons un segon estudi, dels mateixos autors, un 3,5% dels sanitaris presenten ideació suïcida activa en l'últim mes.

Els estudis s'han publicat a Revista de Psiquiatría y Salud Mental i a Depression & Anxiety i es basen en una sèrie d'enquestes anònimes en línia. Un total de 9.138 professionals van respondre preguntes sobre la feina durant la primera onada sobre relacions familiars, impacte personal del covid-19 o en l'entorn familiar, social i laboral i una sèrie de mesures per detectar possibles trastorns mentals.

Segons l'estudi publicat a Revista de Psiquiatría y Salud Mental, del total de participants, el 45,7% presenten risc alt d'algun tipus de trastorn mental, és a dir, necessitarien una avaluació professional per confirmar la presència d'un trastorn mental. Per patologies, el 28% presenten depressió; el 22,5%, trastorn per ansietat; prop del 25%, pànic; el 22%, estrès posttraumàtic, i el 6%, abús de substàncies.

"Les dades de la primera onada de la pandèmia indiquen una prevalença de problemes de salut mental discapacitants en els sanitaris espanyols molt més alta que l'esperada", destaca el doctor Jordi Alonso, autor principal de l'estudi, director del Programa d'Epidemiologia de l'IMIM-Hospital del Mar i codirector científic del CIBERESP. Alonso afirma que cal monitorar el risc que els problemes persisteixin i esdevinguin crònics i tenir en compte els factors identificats a l'estudi per minimitzar-lo:s "Una part d'aquests trastorns poden ser reactius a un estrès agut i, amb un bon maneig, hem de veure si podem evitar que esdevinguin crònics". "Ens preocupa, perquè és un col·lectiu que ha de fer front a una emergència, el necessitem, i no ens podem permetre el luxe de tenir gent patint i que, a més, hagi de treballar", ha afegit en declaracions a l'ACN.

Més incidència en el cas de dones joves

La prevalença dels trastorns mentals és més elevada en el cas de les dones joves que no han nascut a l'estat espanyol i que no estan casades. El col·lectiu de les auxiliars d'infermeria és el que mostra un impacte més gran. Dos de cada tres auxiliars pateixen risc alt per trastorns mentals. En el cas de les infermeres, la meitat està en un risc alt.

Segons l'estudi, haver presentat un trastorn mental abans de la pandèmia dobla el risc de tornar-ne a patir a conseqüència del covid-19. També s'observa una prevalença més elevada en els professionals que van atendre pacients amb covid-19 i els que han patit la malaltia o tenen familiars que es van contagiar.

El 80% dels enquestats van estar involucrats directament en la cura de pacients amb covid-19. El 43% van estar-hi en contacte durant gairebé tot el temps. El 17,4% van contraure la malaltia i 112 van necessitar ingrés hospitalari. En el 13,4% dels casos algun membre de la família directa va resultar infectat, i en un de cada quatre el professional va haver de confinar-se o fer quarantena. Quatre de cada deu van reportar haver patit algun tipus de trastorn mental abans de la pandèmia.

Els precedents incrementen el risc

"Els resultats de l'estudi no ens sorprenen, però ens preocupen. Són molt consistents amb la nostra experiència clínica", assenyala el doctor Víctor Pérez, últim signant del treball, director de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l'Hospital del Mar (INAD), coordinador del Grup de Recerca en Salut Mental de l'IMIM i investigador del CIBERSAM.

Pérez explica que van atendre "molts sanitaris amb estrès agut, esgotament i ansietat, especialment els que ja havien experimentat anteriorment problemes de salut mental". L'Hospital del Mar, així com altres centres, va posar en marxa un programa de suport emocional per als professionals.

Davant d'aquests resultats, els autors recomanen fer un seguiment dels professionals sanitaris amb trastorns mentals previs, així com dels que han tingut una exposició elevada al covid-19, que hagin patit la infecció o hagin estat confinats, i en els col·lectius sanitaris on s'ha vist que el risc de patir un trastorn mental és més elevat. "Hem d'identificar factors modificables associats al risc o a la millora per detectar el nivell de necessitat no atesa des del punt de vista emocional", recalca Alonso.

Ideació suïcida activa

L'estudi Mindcovid també documenta una prevalença alta d'ideació suïcida activa, del 3,5%, i d'intents de suïcidi, del 0,1%, durant la primera onada de la pandèmia, com mostra el treball que publica Depression & Anxiety. Aquesta xifra contrasta amb el 0,7-0,9% estimat entre la població general abans de la pandèmia.

"És preocupant, sobretot tenint en compte el risc ja augmentat de suïcidi entre els professionals sanitaris abans de l'aparició de la pandèmia. L'estudi Mindcovid demostra que aquest augment del risc d'ideació suïcida s'explica, en part, per la pressió patida pels centres sanitaris en termes de coordinació i personal durant la primera onada", diu el doctor Philippe Mortier, investigador postdoctoral de l'IMIM-Hospital del Mar, del CIBERESP i signant dels dos treballs.

Segons els autors, les dades posen de manifest la necessitat d'esforços socials per evitar contagis i evitar que els sistemes sanitaris es vegin desbordats. Un altre factor d'estrès important per a la ideació suïcida que l'estudi identifica és l'estrès financer, com ara la por a la pèrdua d'ingressos o la pèrdua d'ocupació a causa de la pandèmia. Una sèrie de simulacions van demostrar que les intervencions que augmenten la preparació hospitalària i disminueixen la inseguretat financera entre els treballadors sanitaris poden provocar reduccions de la ideació suïcida substancials, de fins al 75%.

A l’estudi Mindcovid hi han participat, a més de l'Hospital del Mar i l'IMIM, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'IDIAPJGol, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l'Hospital Clínic de Barcelona i altres centres i institucions de l'Estat. Han rebut finançament de l'Instituto de Salud Carlos III i de la Generalitat.