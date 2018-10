Protecció Civil activa l'Inuncat per previsió de pluges molt intenses i recomana avançar el retorn a casa pel pont

Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per previsió de pluges molt intenses, que entraran pel sud, per Tarragona, a la tarda i escombraran tot el litoral i prelitoral, fins a Girona, durant la matinada. Les pluges poden arribar a descarregar més de 40 litres en 30 minuts. El subdirector de gestió d'emergències de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha recomanat als ciutadans que hagin marxat de pont que avancin el retorn cap a casa per evitar problemes a la carretera. "Avui és un dia que si podem avançar el retorn al migdia o a primera hora de la tarda serà millor", ha explicat a l'ACN, advertint que el fenomen meteorològic pot produir "afectacions" a la carretera, inclosos "talls i alguna petita inundació" en vies més locals que compliquin la mobilitat, especialment al litoral i el prelitoral.

Delgado també ha recomanat als ciutadans que parin especial atenció a possibles inundacions en zones urbanes, especialment en passos subterranis, i que evitin les zones on hi hagi creixement de rius o rieres. "Pensem que aquestes pluges, que són molt intenses, poden produir afectacions a carrers, baixos o garatges", ha explicat Delgado, que ha recordat que l'aigua amb força "pot arrossegar una persona", com es va poder veure aquesta setmana a Tarragona, quan dues dones van caure per la força de les pluges a la ciutat.



"No baixem al soterrani, no creuem passos soterrats, sota les vies o zones ferroviàries, perquè la profunditat pot ser important i ens pot dificultar la sortida", ha advertit. "En l'entorn natural, el creixement de rius i rieres requereix especial atenció, i hem d'evitar travessar-los", ha afegit.

A més, caldrà extremar les precaucions al volant, ja que demà al matí les pluges coincidiran amb la mobilitat pròpia d’un matí laborable i es podrien donar incidències en la circulació amb inundacions a carrers i carreteres del litoral. "No deixeu els cotxes aparcats en zones inundables o torrents secs. Si les tempestes van acompanyades d’aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques. Extremeu les precaucions en les activitats a l’aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Qui condueixi de matinada ha d’evitar vies secundàries, especialment si són a prop de rius, rieres i zones inundables", ha conclòs.

Avís per "perill molt alt" al Camp de Tarragona

D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat aquest diumenge avisos per vent, acumulació i intensitat de pluges i mal estat de la mar per l'arribada de l'huracà 'Leslie', ja convertit en depressió postropical. Es preveuen precipitacions importants que entraran a última hora de la tarda per Terres de l’Ebre i Tarragona. Amb el pas de les hores s’acostaran a Barcelona i aniran escombrant Catalunya fins a sortir per Girona al final de l’episodi.

A partir d'aquesta tarda, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra i ratxes molt fortes de vent.

540x306 L'huracà 'Leslie' afectarà la península Ibèrica aquest cap de setmana L'huracà 'Leslie' afectarà la península Ibèrica aquest cap de setmana

Hi ha perill alt pel que fa a la intensitat de la pluja a les comarques de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona, del litoral i prelitoral central i de la meitat est entre la tarda de diumenge i dilluns al matí. En concret, situa la Ribera d'Ebre, Priorat, Alt i Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Alt i Baix Penedès, Anoia, Garraf i Baix Llobregat en el llindar superior d'intensitat de pluges. En aquestes zones és possible que s'acumulin més de 40 mm en només mitja hora. A la resta del territori, les acumulacions poden ser de més de 20 mm en 30 minuts.Les precipitacions pot superar els 100 mm acumulats en 24 hores a tot el litoral i prelitoral català, menys les comarques de l'Empordà, Gironès, la Selva i Pla de l'Estany, entre aquest diumenge a la tarda i dilluns al matí. També s'ha emès l'avís per perill alt per vent les comarques de la demarcació de Barcelona i Tarragona. El 'Leslie' també provocarà temporal marítim, amb onades que poden superar els 4 metres d'alçada al litoral barceloní i tarragoní i més de 2,5 metres a tota la costa.