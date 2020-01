El temporal 'Gloria' s'apaga però deixa quatre morts i un desaparegut

Després de quatre dies de virulència, el temporal Gloria ha començat a apagar-se deixant, això sí, un territori devastat: carreteres esfondrades, pobles i camps de cultiu inundats, rius desbordats i fins a quatre víctimes mortals i una persona desapareguda a Catalunya. En total, la borrasca deixa al seu pas 13 víctimes mortals. L'última, un home que estava pescant en unes roques a l'Ametlla de Mar, segons els testimonis que han avisat la Guàrdia Civil. Salvament Marítim ha pogut recuperar el cos després que l'home desaparegués a dos quarts de cinc de la tarda.

Aquest matí la xifra de morts ja s'havia incrementat, amb dues víctimes més: un home que es buscava a Cabacés (Priorat) i que era a l'interior del seu vehicle en una zona inundable i un altre home a Jorba (Anoia) que havia intentat travessar una riera amb un vehicle. Les tres víctimes se sumen a l'home de 69 anys trobat mort dimecres a la nit al port de Palamós com a conseqüència d'un cop al cap després de ser engolit pel mar. La víctima, veí de Palafrugell, havia anat al port de la Marina a comprovar l'estat d'una embarcació, en una zona tancada al públic per la seva perillositat.

La borrasca es dissol

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat aquesta tarda que el temporal Gloria estava en la seva "fase final", però ha afegit que l'alerta es mantenia a les zones inundables. Des de Girona, Buch ha avisat que l'evolució del riu Ter marcarà el camí", tot i que aquesta nit "en principi" tothom hauria hagut de poder dormir a casa seva. Segons el conseller, aquest divendres es preveu "tornar a la normalitat", tot i que ha "exigit" que ningú s'acosti a les lleres o als punts inundables.

La jornada d'aquest dijous ha començat amb optimisme. A primera hora del matí, Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia dictat dimecres al vespre i que afectava 29 municipis de la conca del Ter, entre ells Girona. Poc més tard, però, ha tornat a demanar que els veïns d'aquestes poblacions es quedessin a casa seva, pel risc d'inundacions davant la crescuda del cabal del riu, que ha arribat a superar els 1.300 metres cúbics. "L'escenari ha canviat des de la nit passada, però no podem donar per acabat l'episodi. Potser ens pot deixar de ploure, però els rius continuen molt carregats", ha advertit el conseller Buch al matí.

El conseller ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb els equips d'emergència, juntament amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. I és que, tot i que la pluja ja no queia, l'aigua sobrepassava el pantà de Susqueda i feia créixer perillosament el cabal del riu Ter, que amenaçava de continuar-se desbordant i seguir negant pobles i camps. La majoria de les mirades se centraven en el pantà de Sau -que ha arribat a estar a un 108% de la seva capacitat- i en la repercussió que tindria sobre el Ter.

El fet que aquest dijous fes sol també ha preocupat Protecció Civil, ja que el canvi de climatologia podia fer creure que ja havia passat tot. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ho ha explicat molt gràficament: el fet que sigui "un dia assolellat i sense pluja" fa que els gironins vulguin "acostar-se a les lleres a veure què hi passa", ha dit, per després advertir que això generava una situació "molt perillosa", sobretot per la caiguda d'arbres en moltes de les zones afectades.

De fet, tot i que la borrasca anava perdent força, encara s'arrossegaven les conseqüències de quatre dies de precipitacions intenses i fortes ratxes de vent i se'n generaven de noves: 9 municipis de Girona s'han quedat sense aigua i 102 més sense llum, per diferents incidents. A més, una seixantena de carreteres han quedat afectades, així com diferents línies de tren. Per engrandir la llista d'imatges sorprenents que el temporal ha deixat, la pista del pavelló de Fontajau, on juga l'Spar Citylift Girona, ha quedat completament inundada. L'Hospital Josep Trueta també ha patit inundacions, tot i que no ha calgut suspendre l'activitat.

El riu Llobregat també ha baixat amb un gran cabal i Protecció Civil ha hagut d'advertir que encara aniria creixent a mesura que s'acostés a la desembocadura i que calia extremar les precaucions. Els equipis d'emergències fins i tot han hagut de fer marxar uns treballadors de Castellbell i el Vilar (Bages) davant del "risc de desbordament del riu Llobregat".

En total, des de les 9 del matí del diumenge, moment en què es considera que va començar l'episodi, els bombers han fet 8.106 serveis.