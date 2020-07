Protecció Civil preveu aplicar a Barcelona el model de l'Hospitalet i no descarta fer-ho en altres municipis

Protecció Civil preveu aplicar a Barcelona el model de restriccions de l'Hospitalet de Llobregat per aturar l'augment de casos de coronavirus, un model que no descarta aplicar també a altres municipis. "Anem cap al model de l'Hospitalet, de recomanacions de no sortir de casa si no és estrictament necessari, d'evitar al màxim el contacte social. El 50% dels contagis que tenim ara mateix són derivats del contacte social, i això ho hem de frenar immediatament", ha dit la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, en declaracions al programa Els matins de TV3.

La directora general de Protecció Civil ha explicat que el Procicat acabarà de concretar aquest matí les mesures (a les 10 h hi ha reunió a Palau i a les 10.30 h està prevista una reunió tècnica aprovar les mesures que es prendran), però ha apuntat que buscaran "evitar al màxim el contacte social", establir restriccions d'aforament a bars i restaurants (50% a l'interior i distància de dos metres entre taules a les terrasses) i cita prèvia per anar als establiments. A més, és "molt probable" que es tanquin els locals d'oci nocturn.

"La implantació de mesures no només té impacte en el coronavirus, també en els altres àmbits, el social, l'econòmic... Hem de ser prudents a l'hora d'implementar aquestes mesures. Hem de tenir la capacitat d'anar responent en funció de la realitat que tenim. Això ens dona eines d'aprenentatge per anar treballant".

Ferrer ha dit que sabien que hi hauria rebrots: "Que tindríem rebrots ho sabíem. Els epidemiòlegs ens ho van dir i també teníem informació del que passava en altres països. Si no s'ha fet abans, és perquè les dades no eren concloents per adoptar aquest tipus de mesures. Els epidemiòlegs diuen que es podria haver intervingut abans o que hauria sigut necessari intervenir abans, doncs és probable, sí".

El "dubte raonable" de les vacances

La directora general de Protecció Civil ha dit que en cas que algú vulgui sortir de Catalunya, caldrà que s'informi molt bé de quina és la situació del país de destí. "I qui es vulgui moure per Catalunya, haurà d'estar pendent de les recomanacions. I, sobretot, complir amb les mesures de seguretat com són la mascareta, la distància i la higiene de mans", ha conclòs. De fet, respecte a què passarà d'aquí quinze dies i sobre el fet que, per tant, hi ha gent que pensa que si no surt avui de Barcelona ja no ho podrà fer, Ferrer ha dit que és "un dubte raonable" perquè no sap com estarà la Costa Brava o qualsevol altre indret de Catalunya d'aquí una setmana o d'aquí quinze dies.