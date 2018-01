Protestes en 22 estacions contra l’augment de tarifes del transport

Desenes de persones van colar-se simultàniament en 22 estacions de metro de Barcelona per reivindicar la baixada de preus. Després que la setmana passada renaixés el moviment contra l’augment de preus del transport públic, la Plataforma Stop Pujades va tornar a desplegar noves accions a l’àrea metropolitana.

Les mobilitzacions responen a l’augment de preus d’un 2% de mitjana dictat per l’Autoritat de Transport Metropolità (ATM), que ha encarit la T-10 d’una zona fins als 10,20 euros després de dos anys de congelació de tarifes.

La resposta davant l’augment va fer que ahir desenes de persones ocupessin una vintena d’estacions de metro, Ferrocarrils i Rodalies i impedissin validar els bitllets als passatgers. Es van fer accions a les estacions de Sant Vicenç dels Horts, Sant Andreu, Fontana, Plaça Catalunya i Sant Cugat, entre d’altres. Precisament ahir a Virrei Amat -una de les parades amb més mobilitzacions de Stop Pujades el 2014- desenes de persones van precintar les màquines de validar els bitllets durant mitja hora.

Sota els lemes “El metro serà sempre nostre”, “Aquesta pujada no la pagarem” o “Transport públic a preu popular”,van anar posteriorment a ocupar diversos autobusos per reclamar la rebaixa de tarifes.

“Tornem als carrers per reclamar el mateix que fa quatre anys: tornar a les tarifes del 2013”, va expressar ahir la portaveu de Stop Pujades, Marina Magrans, que va afegir que també volen saber “els sous dels directius”.

Segons Magrans, les mobilitzacions seguiran fins que no hi hagi una reunió de negociació i les administracions els facin cas. Precisament, la plataforma va anunciar ahir que se celebrarà una “gran acció” el dimecres 24 de gener, tot i que no van explicar encara en què consistirà.