Quatre detinguts per vuit robatoris violents a taxistes de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 4 d'abril quatre homes, tots de 21 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs, per vuit robatoris violents a taxistes. Als arrestats també se'ls acusa de quatre delictes de lesions lleus perquè, segons la policia catalana, no dubtaven en agredir-los amb una arma per aconseguir els diners.

Els lladres sempre actuaven de matinada, agafaven un taxi a Barcelona i finalitzaven el recorregut al barri de la Mina, a Sant Adià de Besòs, on assaltaven els conductors. Els tres detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció 1 en funcions de guàrdia de Badalona el 4 d'abril, que va decretar l'ingrés a presó per a un d'ells.

La investigació es va iniciar a finals del 2018, quan els Mossos van detectar que s'havien produït diversos robatoris amb violència a Sant Adrià de Besòs i que totes les víctimes eren taxistes. En concret, entre el novembre del 2018 i el febrer del 2019 es van produir vuit robatoris. Les gestions fetes pels investigadors van permetre determinar que els lladres sempre feien servir el mateix 'modus operandi': actuaven sempre de matinada, agafaven un taxi a Barcelona i finalitzaven el recorregut al barri de la Mina de Sant Adrià de Besos.

Un cop arribaven a la destinació amenaçaven el taxista amb una arma blanca o fins i tot amb una de foc en un dels casos. L'agredien físicament o utilitzaven esprais d'autodefensa per robar-li els diners. L'anàlisi de tots els indicis va permetre identificar els autors dels robatoris.