Què significa declarar una zona catastròfica?

Deltebre, Alcanar o Barcelona són alguns dels municipis que han anunciat que demanaran que es declari la població o un espai delimitat com a zona catastròfica, després dels estralls que ha deixat el temporal Gloria. Però què suposa a la pràctica que es declari zona catastròfica? Com afecta els perjudicats?

Qui declara una zona catastròfica?

Qualsevol administració pública pot demanar a un ministeri que declari un espai zona catastròfica, que, oficialment, rep el nom de declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil. Després serà el consell de ministres qui aprovarà o no la declaració en funció dels danys personals i materials patits, que haurà detallat en un informe l'administració que hagi sol·licitat la declaració.

Què suposa a la pràctica?

Quan es declara una zona catastròfica, el govern espanyol pot aplicar diverses mesures, com per exemple: ajudes a particulars per danys personals, ajudes a les corporacions locals per afrontar les despeses derivades de les actuacions urgents, subvencions per a infraestructures, ajudes per danys en produccions agrícoles, ramaderes, forestals i marines, a més de préstecs tous o mesures fiscals, laborals o relacionades amb la Seguretat Social.

¿Cal que es declari zona catastròfica perquè el Consorci de Compensació d’Assegurances cobreixi les pèrdues?

No, no cal que es declari zona catastròfica per cobrar del Consorci de Compensació d’Assegurances. Aquest ens té el compromís d’atendre totes les persones o béns que estiguin assegurats i que hagin quedat afectats per catàstrofes, ja siguin naturals (inundacions, terratrèmols) com les causades per l’home (terrorisme).

¿Com posar una reclamació al Consorci?

Per telèfon (902 222 665 o 952 367 042) o des de la web www.consorseguros.es. Es necessitaran les dades personals, les dades de l'assegurança (nom de l'asseguradora i número de pòlissa) i les dades del banc. Després el Consorci enviarà un pèrit per valorar els danys i desperfectes. En el cas que s'hagin de fer reparacions urgents, es recomana conservar les restes dels béns fets malbé i que es facin fotografies i vídeos per mostrar-les després al pèrit.

Si no tinc assegurança ¿puc optar a alguna ajuda o compensació?

Si no tens assegurança només pots optar a ajudes o compensacions si es declara zona catastròfica. En aquest cas, es donaria cobertura a totes les persones afectades i els desperfectes ocasionats, independentment de si estan assegurats o no.