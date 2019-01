Detenen quinze menors acusats d'humiliar dos germans en un institut de Madrid

La Policia Nacional ha detingut un total de 15 menors d'entre 14 i 16 anys acusats d'assetjar dos germans –de 13 i 15 anys– en un institut de Villaverde (Madrid), segons informen fonts de la Prefectura Superior de Policia a Europa Press. Els presumptes assetjadors gravaven amb els seus mòbils les humiliacions a les quals sotmetien els dos germans i difonien els vídeos en diverses xarxes socials.

El cos policial de Villaverde va detenir els menors el mes de desembre passat, quan el pare dels germans va sentir crits al portal del seu habitatge. L'home va alertar la policia que els joves estaven agredint els seus fills, que fins al moment no havien denunciat les agressions.

Els detinguts van ser posats posteriorment a disposició de la Fiscalia de Menors acusats d'un presumpte delicte d'assetjament escolar. Segons ha avançat 'El Mundo', els agredits feia un mes i mig que no anaven a l'institut.

Fonts de la conselleria d'Educació han indicat que s'ha obert una informació reservada per part d'Inspecció Educativa per determinar què ha passat, ja que, asseguren, la conselleria "no tenia constància de res del que s'està explicant".