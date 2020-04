Lleuger repunt de morts a l'Estat pel coronavirus: 331 en les últimes 24 hores

Lleuger repunt en el nombre diari de morts per coronavirus a l'Estat després de dies de tendència negativa i d'haver aconseguit baixar del llindar de les 300 defuncions. En les últimes 24 hores, segons l'últim recompte del ministeri de Sanitat, hi ha hagut un total de 331 noves morts en territori espanyol, mentre que en el recompte de diumenge eren 288, la xifra més baixa des del 20 de març –aquesta situació es manté–. D'altra banda, Espanya ja supera els 100.000 curats des de l'inici de la pandèmia, que ja ha deixat almenys 23.521 víctimes mortals –cal tenir en compte que el ministeri només comptabilitza les persones que han traspassat amb un PCR–. Per segon cop des de l'inici de la crisi, Catalunya supera Madrid en el recompte de morts diàries per coronavirus, tot i que el Principat té més població que la capital espanyola. Catalunya suma 133 noves defuncions i la Comunitat de Madrid 64, menys de la meitat.

Pel que fa els nous positius i tenint en compte que el ministeri de Sanitat pren ara de referència els diagnòstics a través de PCR, la prova que consideren més fiable –i no la d'anticossos, sobre si s'ha passat en algun moment la malaltia però sense gairebé tenir símptomes–, els contagis diagnosticats es mantenen pràcticament estables en 1.831 casos. De fet, després d'una setmana de polèmica, el ministeri ha decidit deixar de comunicar les proves d'anticossos en el recompte diari, cosa que suposa una nova alteració de la sèrie. Per quart dia consecutiu des de divendres, els nous curats tornen a superar els nous contagiats. Aquest dilluns hi ha 2.144 noves altes, mentre que els nous contagis segons les proves de PCR són 1.831.

Més de 114.000 hospitalitzats des de l'inici de la crisi

Les dades del ministeri de Sanitat canvien diàriament. Avui es recupera després de temps de no fer-ho el recompte total de persones hospitalitzades i ingressades a l'UCI des de l'inici de la pandèmia: 114.081 i 10.289, respectivament. Però continua faltant la dada vital de Madrid per saber quanta gent ingressa diàriament en unitats de cures intensives, cosa que fa impossible saber l'evolució diària en aquests espais, tot i el que el ministeri reclama des de fa dies les dades.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit durant la roda de premsa telemàtica diària des de la Moncloa que les dades són "favorables" en gairebé tot el territori espanyol. De fet, Catalunya continua aglutinant la majoria de nous ingressos en UCI, a l'espera de les dades de Madrid. L'epidemiòleg diu que no entén per què la majoria de nous casos greus –al voltant del 70%– del conjunt d'Espanya són a Catalunya, ja que hi ha cert repunt en les dades d'aquest dilluns. Considera que pot ser per retards en les notificacions.

Comença el macroestudi d'immunitat sense Catalunya

Amb aquestes dades a la mà Espanya ha fet el primer pas per al desconfinament amb l'inici ahir de les passejades de nens, a l'espera que el consell de ministres aprovi demà dimarts el pla de la desescalada, que serà diferent per territoris. El ministeri de Sanitat també comença avui, amb dues setmanes de retard, el macroestudi d'immunitat de la població espanyola, en què es comprovarà si un total de 36.000 famílies han passat la malaltia. Al final les encarregades de la logística d'aquest estudi són les comunitats autònomes, cosa que està provocant problemes de logística i certs retards en alguns territoris que obligaran a començar les proves durant aquesta setmana. A Catalunya aquest dilluns s'ha començat a contactar amb els possibles voluntaris però encara no s'estan fent proves.

Sobre la sortida dels menors, Simón ha llançat una advertència després que la Moncloa hagi mostrat les portades de diferents diaris –tots editats en castellà– en què es veien en alguns espais aglomeracions. "Si l'evolució dels contagis no va com és degut i no es respecten les indicacions, òbviament la fase de transició arribarà més tard o serà més lenta", ha alertat.