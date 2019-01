Recuperar l'orgull de barri des de l'escola

Els infants fugen de Trinitat Nova. El 82% dels joves en edat escolar que resideixen en aquest barri, el segon amb menys renda per càpita de Barcelona, estan matriculats en escoles i instituts d'altres indrets de la ciutat. Arran d'aquest èxode infantil, mestres i entitats veïnals s'han aliat per mirar de recuperar tots aquests nens amb una nova planificació educativa que vol dinamitzar la zona i que va més enllà dels límits de l'horari lectiu.

"Hem creat una proposta educativa integradora, per fer que els més petits tornin a sentir-se part d'aquesta comunitat", assenyala Joan Artigal, director de l'Institut Escola de Trinitat Nova. Aquest centre es va inaugurar el setembre del 2017, fruit de la fusió de dues escoles i un institut del barri, tots d'alta complexitat i amb unes ràtios d'alumnes tan baixes que feien témer per la seva supervivència.

El nou Institut Escola encara s'està reconstruint. Per atreure els infants, el centre ha multiplicat l'oferta anterior d'activitats extraescolars, en cooperació amb moltes altres entitats de Trinitat Nova. Ara, en sortir de l'escola a les 17 h, van a futbol, a patinatge, al taller de ràdio o a dansa sense sortir del barri. Enguany, fins i tot, s'ha estrenat el nou Cau de la Trini. "Cal comprendre que l'educació no s'aconsegueix exclusivament a través de l'escola reglada", explica Artigal.

Continuar aprenent a la tarda

Precisament, el cas de Trinitat Nova és un dels onze projectes pilots inclosos en el marc d'Educació 360, una proposta educativa impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. La seva filosofia consagra el paper del temps no lectiu com a part essencial de l'aprenentatge dels joves. "El curs escolar dura 175 dies, però l'any en té 365", resumeix Carles Barba, director de la iniciativa, que critica un model educatiu "compartimentat".

Per garantir l'accés a les activitats extraescolars, Educació 360 opta per coordinar escola i entorn des de l'àmbit local. Aquesta és, de fet, la feina d'Otger Cano, el dinamitzador comunitari de Trinitat Nova, encarregat d'"establir ponts" entre l'Institut Escola i un barri acostumat a rebre nouvinguts. Dels 479 alumnes actuals del centre, 108 s'han matriculat amb el curs en marxa. Són fills d'immigrants acabats d'aterrar a Barcelona i l'escola es bolca per cohesionar-los. Els primers dies l'Otger els acompanya a fer un tour pel barri: "Els ensenyo on és el nou casal d'infants, l'escola de circ i la llar d'avis".

En aquest procés de renovació d'equipaments, l'Institut Escola es vol erigir en el centre neuràlgic de la vida veïnal, tot superant la "segregació" que, segons Artigal, durant anys havia marcat les escoles del barri. "La solució passa perquè els joves tornin a implicar-se i a estar orgullosos de ser d'aquí", conclou.