Retencions de fins a 14 quilòmetres a les carreteres catalanes en el retorn del pont

Algunes carreteres catalanes, com la C-14, la C-16, la C-17 o la N-260, han registrat aquesta tarda retencions de fins a 14 quilòmetres en la tornada del pont del Pilar, segons fonts del Servei Català de Trànsit. Aquest organisme preveu que al llarg de diumenge tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 265.000 vehicles.

Les intenses pluges que s'esperen a partir d'aquesta tarda han fet que una part dels conductors decidissin anticipar la tornada a l'àrea metropolitana en previsió del mal temps. La via que ha registrat més problemes és la C-16, amb 12 quilòmetres de congestions a l'altura de Cercs i cinc més a Guardiola de Berguedà, entre altres trams.

A la C-14 hi ha hagut retencions de fins a 14 quilòmetres a Organyà (Alt Urgell) i a l'AP7 un accident ha obligat a tallar dos carrils al trànsit a Santa Perpètua de Mogoda, cosa que ha generat dos quilòmetres de congestió en direcció a Barcelona.

Una altra carretera amb problemes de circulació ha sigut la C-17, amb tres quilòmetres de congestió a l'altura de Ripoll, i la N-260, amb sis quilòmetres de retencions a Campdevànol i quatre més a Ribes de Freser.

Davant les fortes pluges que s'esperen per a aquesta tarda de diumenge i aquesta matinada, Autopistes, del grup Abertis, ha emès un comunicat en què aconsella adequar la velocitat a la situació de la via i augmentar la distància de seguretat. També ha recordat la importància de parar-se en una àrea de servei fins que la situació millori.

La direcció general de Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest diumenge el pla Inuncat per risc d'inundacions davant les fortes precipitacions que s'esperen a partir d'aquesta tarda i ha recomanat avançar la tornada a casa per evitar coincidir amb les intenses pluges que s'esperen.

També s'estan registrant retards en algunes línies de Rodalies. A la línia R11 entre Barcelona i Portbou hi ha retards de fins a 40 minuts perquè només se circula per una vida a causa d'un arbre caigut a la via. A més, hi ha un tren parat a Fornells de la Selva que no pot circular per culpa d'aquest mateix arbre.

Afectacions que poden superar els 40 minuts derivat de circulació per una sola via entre Girona i Caldes de Malavella per presència d' — R11 Rodalies (@rod11cat) 14 d’octubre de 2018

I a la línia R16 també es registren retards aquesta tarda de diumenge. S'ha hagut d'activar durant uns minuts el pla Ferrocat per l'atropellament d'una persona a l'estació de Mont-Roig durant el trajecte d'un tren de la línia R16 de Rodalies, però ja s'ha desactivat.

Circulació interrompuda entre L'Ametlla i Mont-roig per incidència a les instal·lacions que afecta al subministrament elèctric. — R16 Rodalies (@rod16cat) 14 d’octubre de 2018

Pla d'emergència a Barcelona

En un altre comunicat, l'Ajuntament de Barcelona ha informat que, en previsió de l'arribada d'aquesta tempesta tropical, ha activat el pla d'emergència municipal per vent en fase d'alerta, un altre pla per risc d'inundacions i un tercer pel mal estat del mar.

En previsió d'aquest temporal, l'Ajuntament de Barcelona ha aconsellat tancar portes i finestres, abaixar persianes i recollir estenedors, així com retirar testos i objectes de finestres i balcons, i també allunyar-se de cornises, murs i arbres que es puguin desprendre si se surt de casa.