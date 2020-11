Robatoris de matinada en botigues del passeig de Gràcia

El toc de queda no ha evitat que les tres últimes matinades hagin sigut mogudes al passeig de Gràcia de Barcelona. S'hi han produït tres robatoris en botigues de luxe, dos dels quals amb poca estona de diferència. Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació i sospiten que al darrere dels dos casos d'aquesta matinada hi hauria el mateix grup de lladres. També treballen per aclarir si serien els autors d'un altre robatori divendres a la nit al mateix passeig de Gràcia. En els tres casos han rebentat els aparadors de les botigues per poder-se endur els objectes, però amb mètodes diferents.

El primer robatori d'aquesta matinada al passeig de Gràcia ha sigut al voltant de les cinc a la botiga Tommy Hilfiger, que queda entre la Gran Via i el carrer Diputació. Els lladres han fet servir una tapa de claveguera per trencar els vidres de l'aparador i poder accedir a l'interior del local, segons fonts policials. Al cap de pocs minuts, han encastat un cotxe contra els vidres de l'aparador de la botiga Dolce&Gabanna, situada en una zona superior del passeig de Gràcia, entre els carrers Provença i Rosselló. Els lladres han pogut entrar així a l'establiment i robar diversos objectes de valor. Pel que fa al tercer robatori, es va produir divendres a la nit a la botiga de G-Star, a la cantonada amb el carrer Consell de Cent.

Ara els Mossos busquen els vincles entre els tres casos, que casualment han passat tant durant el toc de queda com també en dies en què s'aplica el confinament perimetral entre municipis.

Però, tot i els tres robatoris a les botigues de luxe del passeig de Gràcia, les restriccions per frenar el covid-19 a Catalunya s'han notat en la delinqüència, que en termes generals tendeix a la baixa. En concret, els delictes han caigut un 30% perquè el novembre de l'any passat la mitjana diària era de 1.783 denúncies i ara és de 1.247 –diumenge va arribar a ser de 669–. Els furts són els delictes que més s'han reduït, de 583 casos diaris a 310. En canvi, han crescut les denúncies per estafes en compres per internet, perquè fa un any la mitjana era de 213 i ara és de 254.

Tres factors en els delictes

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha atribuït a tres factors la caiguda de la delinqüència. D'entrada, l'ha vinculat a la disminució de la mobilitat a causa del toc de queda i el tancament perimetral. Segons el conseller, també hi han influït l'augment de la presència policial per controlar el seguiment de les mesures i que part de l'activitat econòmica ha d'estar tancada. En el cas dels furts, els Mossos relacionen el descens amb la distància personal que es manté per la pandèmia.