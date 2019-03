Roben de matinada als cinemes Maldà de Barcelona

Uns desconeguts han robat de matinada als cinemes Maldà de Barcelona i s'han emportat tots els diners que guardava la sala.

Els cinemes han informat del robatori a través d'un tuit, en què expliquen que els han "rebentat el vidre de la taquilla i la caixa forta". "Ens han robat tots els diners que teníem", expliquen.

Què difícil és sortir del pou 😭 Aquesta nit han petat el vidre de la taquilla i la caixa forta. Ens han robat TOTS els diners que teníem. Si us plau, si veniu avui (que ens ajudaria a recuperar-nos) intenteu portar monedes per tenir el canvi exacte... no sabem quant en tindrem. pic.twitter.com/EkuWiFcTia