Arqueologia, igualtat de gènere i robòtica: arrenca la temporada de colònies i casals

Milers d'infants d'arreu de Catalunya gaudeixen, des d'aquest dilluns, de casals d'estiu i colònies. Ara que el curs escolar ha acabat i tenen tres mesos de vacances, els nens i nenes participen en diferents activitats que combinen l'oci tradicional amb propostes innovadores. Als jocs d'aigua, les gimcanes i les excursions, s'hi sumen activitats sobre arqueologia, robòtica o màgia.

Un exemple d'aquestes activitats són les colònies d'història antiga que la Fundació Pere Tarrés i el Museu d'Arqueologia de Catalunya organitzen a Barcelona des de fa uns anys. Els infants podran conèixer més sobre història i aprendre, per exemple, com gestionaven i aprofitaven l'aigua les diferents civilitzacions. El portaveu de la Fundació Pere Tarrés, Albert Riu, explica que aquests casals més especialitzats combinen l'oci més tradicional amb un eix conductor que, en aquest cas, és l'arqueologia.

El programa va lligat a les activitats que té a l'agenda el museu, ja sigui amb exposicions o altres iniciatives. L'organització preveu que més de 30.000 nens i joves gaudiran de les més de 600 activitats que han preparat. A part de les més destacades d'altres anys, com el disseny de moda, el ball i la robòtica, per a aquest any han ampliat l'oferta amb colònies en anglès o pràctica d'esports aquàtics i hípica.

La Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai) ofereix 68.000 places i 1.300 activitats per a nens i joves i atorgarà més de 5.000 beques per a colònies i centres d'oci infantil “per garantir l'equitat, en un context en què gairebé dos de cada cinc infants a Catalunya viuen per sota del llindar de la pobresa”. Les colònies organitzades per Fundesplai posaran l'accent en la igualtat de gènere i la violència zero, a través de la proposta enCORatja't. La idea és ensenyar als infants i adolescents a no reproduir estereotips sexistes.