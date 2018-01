Sabadell obre cinc expedients a l'empresa de neteja i recollida de deixalles de la ciutat, amb sancions de més de 20 milions

L'Ajuntament de Sabadell ha obert cinc expedients a l'empresa encarregada del servei de neteja viària i recollida de residus a la ciutat, Smatsa, per haver incomplert el contracte de 21 milions d'euros signat l'any 2012 i haver generat un sobrecost de 4,3 milions. L'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha explicat que el consistori ha pres aquesta decisió després de conèixer els resultats d'una auditoria encarregada l'any 2017 que ha revelat que no s'havien implantat els dispositius GPS promesos per fer el seguiment de les rutes de neteja dels camions, que Smatsa hauria efectuat un 26% menys de tasques de neteja dels carrers de les especificades i que hauria destinat 824.000 euros de més a serveis no relacionats amb Sabadell, entre altres irregularitats.

El consistori ha exigit a l'empresa que apliqui el contracte i ha tornat a plantejar la possibilitat d'anul·lar aquesta concessió si la companyia no recondueix la situació. Així mateix, ha indicat que els expedients oberts plantegen sancions que podrien arribar als 20 milions. El fet és que el procés d'auditoria que s'ha dut a terme ha permès al consistori elaborar cinc informes tècnics i jurídics que, segons els responsables municipals, posen de manifest que durant els anys 2014, 2015 i 2016 Smatsa hauria incomplert el contracte signat, i hauria ofert en molts casos un servei "deficient".

El primer expedient està vinculat amb la forma de retribució dels serveis prestats per la companyia. Smatsa hauria estat facturant al consistori segons el personal i la maquinària utilitzats per executar cada actuació i no per servei, com es va acordar en la concessió. En aquesta línia, ha detallat que l'empresa no hauria implementat de manera completa els sistemes de GPS promesos i per tant no s'hauria pogut fer un control de les rutes que fan els camions ni calcular el cost d'acord amb els serveis prestats.

El regidor de Serveis Municipals, Seguretat i Prevenció de Sabadell, Lluís Perarnau, ha dit que s'ha obert un segon expedient per aquest motiu i s'ha donat un mes a l'empresa per resoldre el problema. També ha assenyalat que tampoc es van fer tots els serveis contractats en neteja viària: "No s'han netejat el 68% dels contenidors compromesos", ha relatat Perarnau. El consistori també ha obert tres expedients relacionats amb les liquidacions dels exercicis 2014, 2015, 2016. Perarnau ha posat com a exemple que l'any 2015 Smatsa hauria gastat 1,42 milions d'euros en serveis no relacionats amb Sabadell (campanyes, patrocinis i altres activitats).

"El contracte només recull 217.000 euros destinats a tals finalitats i per tant suposa que va gastar 824.000 euros de més en aquest àmbit, que sumats als 3,5 milions conformen un sobrecost total de 4,3 milions", ha valorat. A més, el regidor ha detallat que hi ha 404.000 euros que no compten amb cap justificació documental i que no se sap on van anar a parar. "Hem informat la magistrada que instrueix el cas Mercuri d'aquests fets", ha afegit.

"Mai va tenir intenció de complir"

Perarnau ha recordat que l'any 2011 l'exregidor d'Espai Públic de Sabadell Paco Bustos va destituir el cap de serveis de residus, i va deixar així la plaça vacant fins al 2014, quan es va eliminar aquesta figura. "Era la persona que havia de garantir i supervisar el compliment d'aquest contracte", ha destacat. Per això, el regidor de Serveis Municipals ha assegurat que la impressió de l'executiu de Sabadell és que Smatsa "mai va tenir intenció de complir el plec de clàusules". Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat ha advertit que l'empresa té l'obligació de complir amb l'oferta que va presentar en el seu dia: "Si tu no ets capaç de donar-hi compliment, no haver-te presentat amb aquella proposta", ha criticat.

Serracant ha advertit que l'Ajuntament "només està vetllant per les seves obligacions com a contractista, perquè si no ho fes estaria abandonant un servei". En aquesta línia, ha apuntat que el consistori no vol posar en dubte la professionalitat de la plantilla de Smatsa, que actualment està formada per prop de 400 empleats.

Un contracte sota sospita

L'empresa Smatsa i l'Ajuntament de Sabadell van signar un contracte perquè la companyia assumís la concessió del servei de neteja viària i recollida de deixalles de la ciutat l'any 2012, que es va xifrar en més de 21 milions, un 10% del pressupost municipal. L'acord, que té una durada de 20 anys, va tirar endavant quan l'exalcalde socialista Manuel Bustos estava al capdavant del consistori. Tot i que en reiterades ocasions s'ha posat en dubte la legalitat d'aquest contracte, Smatsa ha seguit prestant el servei a Sabadell de manera ininterrompuda. De fet, aquesta concessió forma part de la peça número 28 del cas Mercuri, que encara es troba en fase d'instrucció.

"L'any passat ja vam iniciar un procediment per declarar nuls els plecs i anul·lar aquest contracte perquè considerem que no s'adequa a la llei de contractes, que estableix que un contracte de serveis com aquest ha de tenir una durada màxima de sis anys i no de 20 com fixa la concessió", ha apuntat Perarnau. El regidor ha explicat que la Comissió Assessora de la Generalitat havia d'estudiar la petició de l'executiu local i analitzar aquest expedient. "Es tracta d'una documentació que està en mans de la jutge que investiga el cas Mercuri i a la qual l'Ajuntament encara no ha pogut accedir", ha comentat Perarnau, que ha dit que fins que no finalitzi la instrucció de la peça relacionada amb Smatsa no es podrà reiniciar aquest procés.

Amb tot, ha remarcat que el consistori de Sabadell manté la seva voluntat de municipalitzar aquest servei i xifra l'estalvi de fer-ho en 1,5 milions.