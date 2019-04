La Sagrada Família demana permís d'obres 133 anys després de començar-les

La Sagrada Família ha sol·licitat a l'Ajuntament de Barcelona la llicència d'obres del temple. La petició arriba 133 anys després de començar els treballs i ara els departaments d'hisenda i de llicències del consistori estan analitzant la petició. La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha avisat que aplicaran la normativa "sense cap tipus de privilegi" i que, per tant, "pagaran el que els pertoqui pagar" per la llicència. Sanz ha confirmat que fa unes tres setmanes que la Sagrada Família va fer la sol·licitud, però ha apuntat que és un cas que necessita temps per ser analitzat perquè a la normativa és "difícil" trobar un cas d'una construcció que fa "133 anys que no paga les taxes que li pertoquen". En aquest sentit, ha explicat que l'Ajuntament està estudiant si hi ha alguna manera de fer pagar a la Sagrada Família "totes les taxes que no ha pagat durant aquests 133 anys".