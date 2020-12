Sàmper, sobre el Cap d'Any "Si les dades són negatives el toc de queda nocturn s'haurà de retocar"

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha afirmat que s'haurà de retocar l'horari del toc de queda nocturn per Cap d'Any, i avançar-lo a les dotze de la nit, si les dades sanitàries són negatives. En una entrevista al programa Via lliure de RAC1 ha apuntat que a la reunió d'aquest dilluns del Procicat es decidirà si cal revisar les restriccions: "Nadal té una càrrega emocional més important, el 31 de desembre és una festa més semblant a una revetlla", ha defensat. El titular d'Interior també ha esmentat que el Govern no descarta que el confinament del Ripollès i la Cerdanya s'apliqui a tot Catalunya i que es torni a decretar el tancament de bars i restaurants.

La reunió de demà dilluns del Procicat servirà per posar damunt la taula l'evolució de les dades i els possibles canvis en les mesures. Mentrestant, Salut fa una crida a "no especular" amb les restriccions fins que no s'anunciïn. "Quan les decisions estiguin tancades es comunicaran", ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés, a la roda de premsa posterior a la primera vacunació de covid-19 a Catalunya.

Sàmper s'havia mostrat partidari poca estona abans d'un enduriment de les restriccions i ha assenyalat que es podria tornar al tram zero, amb el tancament de bars i restaurants.

Les dades empitjoren

La situació epidemiològica a Catalunya no mostra senyals de millora. La velocitat de propagació del covid-19 (Rt) ha pujat una centèsima en les últimes 24 hores, d'1,16 a 1,17, segons les dades del departament de Salut. El risc de rebrot també ha augmentat en 9 punts, fins a 374, i la incidència a catorze dies ha passat de 331,36 a 337,70.

En paral·lel, s'han detectat 1.027 infeccions més confirmades per PCR o tests d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 352.558. El 5,37% de les proves de l'última setmana han sortit positives.

S'ha informat de 25 noves morts: el total és de 16.862. Hi ha 1.664 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 72 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha dues persones més en estat crític, 337 en total.

Mobilitat

Pel que fa a la mobilitat durant els dies festius, el titular d'Interior ha destacat que s'ha reduït per sobre del 40% els dies 25 i 26 respecte a l'any passat. "Això significa que la gent ha minimitzat els contactes socials", ha assegurat Sàmper. Respecte a les sancions durant aquest període, ha detallat que només hi ha hagut una sanció al Ripollès i cinc a la Cerdanya: "Per tant, som davant un compliment important del confinament perimetral".

Sàmper també s'ha referit a les eleccions del 14 de febrer i ha afirmat que els protocols estan a punt, però que el dia 15 de gener es prendrà la decisió final en funció de les dades sanitàries: "Em fa patir que una situació negativa en l'àmbit sanitari pugui afectar el dret de vot, demà a la reunió del Procicat les mesures que es prenguin han d'evitar que la situació al gener sigui pitjor i pugui tenir una afectació sobre el procés electoral".