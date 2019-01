El Síndic constata "carències" d'informació i coordinació en el cas del nadó de Pineda

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reconegut aquest divendres que en el cas del nadó de Pineda de Mar ingressat en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron per presumptes maltractaments del seu pare, hi va haver "carències d'informació, de comunicació i de formació" dels diferents serveis de salut i socials que van intervenir en el cas. "Va fallar la transferència d'informació entre totes les administracions que estaven actuant", ha dit Rafael Ribó. "Els serveis socials, els de salut i els hospitals han de tenir més instruments i canals de comunicació entre ells, especialment en casos de maltractament", ha afegit.

Davant d'aquests fets, Rafael Ribó considera que cal un nou protocol específic per a nadons en situació de risc per protegir-los de possibles maltractaments i garantir "un seguiment més intensiu atesa la seva enorme vulnerabilitat per raó d'edat". El síndic ha apuntat que aquest seguiment podria començar ja en l'etapa prenatal quan es detectin situacions de vulnerabilitat ja que no hi ha altres serveis, diu, que en "garanteixin el seguiment indirecte".

Aquest nou protocol busca evitar el maltractament a nadons i complementar el ja existent, denominat Protocol Alba, que es va elaborar arran d'una situació similar d'una nena de 5 anys que va patir greus conseqüències de salut per a tota la vida. "El Protocol Alba diu que davant de qualsevol sospita lleu s'han d'activar els mecanismes i en aquest cas hi ha hagut sospita però no ha arribat a altres instàncies", ha explicat el síndic.

Ribó ha comparegut en roda de premsa després de reunir-se amb representants de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), l'Ajuntament de Pineda de Mar (Maresme), on residia el nadó, de dos mesos, amb els seus pares, i del departament de Salut de la Generalitat.

Durant la reunió s'ha abordat la necessitat de millorar aquests protocols i circuits així com la manca de recursos dels centres d'atenció primària per fer intervencions i acompanyament a les famílies en situació de vulnerabilitat. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de millorar la formació especialitzada dels professionals de la salut per detectar possibles maltractaments ja que el síndic ha confirmat que el nadó, que té dos mesos, va ser atès diverses vegades al centre d'atenció primària per fer-ne un seguiment pediàtric després del seu naixement i els professionals no van detectar res.

El síndic està acabant de recopilar tota la informació del cas per emetre una resolució en breu. Per al síndic, en el cas del nadó de Pineda "existeixen elements més que suficients per creure que va ser objecte de maltractament", d'acord amb els protocols de protecció a la infància i tenint en compte les explicacions rebudes pels serveis implicats, ha opinat. Fonts de l'Hospital de la Vall d'Hebron han confirmat a l'ARA que el nadó continua "estable dins de la gravetat".