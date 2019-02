Sis detinguts per una violació múltiple a Sabadell

Sis homes han sigut detinguts aquest diumenge al matí per una agressió sexual múltiple a una jove de 18 anys en una nau abandonada de Sabadell, segons ha avançat el diari 'iSabadell' i ha confirmat el diari ARA amb fonts policials, que només informen de la denúncia i no de les detencions.

La jove, segons la publicació local, ha fugit a peu mentre els homes la perseguien i ha rebut ajuda d'una parella que anava en cotxe i l'ha portat fins la Policia Municipal, on ha fet la denúncia.

(7/7)Així mateix, l’Ajuntament de Sabadell demana un respecte total per la privacitat de la víctima. — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) 3 de febrer de 2019

La noia va sortir de festa pel centre i no se sap, segons el mitjà, com va arribar fins la nau. Després de posar la denúncia la van traslladar a l'Hospital Taulí, on han fet una primera valoració.

L'Ajuntament de Sabadell ha publicat un fil de Twitter en què explica que els autors han sigut detinguts per la Policia Municipal i que ha ofert ajuda a la víctima a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).