El TC avala deu anys després el règim lingüístic de la llei d'educació de Catalunya

Deu anys després de l'aprovació de la Llei d'Educació de Catalunya aprovada pel Parlament i del recurs del PP a la norma, el Tribunal Constitucional ha dictat sentència. Una de freda i una de calenta: si bé ha tombat articles sobre el currículum en entendre que envaeixen competències de l'Estat, també ha desestimat les impugnacions del PP que feien referència al model lingüístic de l'escola catalana. Ara bé, això no significa que el TC avali el model d'immersió lingüística: el Constitucional no s'hi ha posicionat perquè el PP no va recórrer l'article 11, que és el que estableix l'ús del català com a llengua vehicular. "El recurs no qüestiona realment la constitucionalitat del sistema de conjunció lingüística", diu la sentència del TC.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha dit que la lectura de la sentència és "a grans trets positiva" perquè el TC modifica la llei "en qüestions de redactat teòric però no de pràctica educativa". Bargalló ha celebrat que allò que havia generat més preocupació al departament, que era la possible alternació del model lingüístic, "quedi intacte" amb la sentència. "No altera res respecte el model lingüístic de l'escola catalana", ha afirmat. El PP havia impugnat els articles que feien referència al "suport lingüístic específic" als alumnes nous, a l'oferta educativa en català, a la necessitat de reforçar la llengua i el seu aprenentatge en tant que "llengua pròpia de Catalunya" o la disposició per no aplicar la tercera hora de castellà, però res de tot això ha estat tombat pel TC. El Constitucional també ha avalat que la Generalitat sigui qui determini què i quant s'estudia cada assignatura i com s'avalua.

En canvi, el TC sí que ha declarat inconstitucionals deu dels 38 articles que el PP va recórrer en relació a la primària, la secundària i els cossos docents, perquè entén que repeteixen o són "una còpia literal" de la llei espanyola i n'envaeixen les seves competències. En aquest sentit, Bargalló s'ha mostrat "preocupat" perquè si bé el TC dona permís a la Generalitat per crear un sistema educatiu propi, estableix que ha de ser sempre a partir dels criteris de la funció pública espanyola. "Es fa difícil crear un sistema educatiu modern a partir d'una funció publica antiquada", ha lamentat. L'exemple és que el cos propi d'inspectors que vol crear Educació s'haurà de fer seguint les directrius de l'Estat.