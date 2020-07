El TSJC manté tancades les discoteques però permet obrir els bars després de la mitjanit

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit mantenir tancades les discoteques a Catalunya pel covid-19 però permet obrir els bars i restaurants després de la mitjanit als municipis on s'apliquen restriccions. L'alt tribunal ha resolt el recurs de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm), en què li ha donat la raó en una de les dues peticions. En canvi, ha rebutjat les peticions de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon), que demanaven suspendre la totalitat de les mesures. En aquest cas s'havia presentat un recurs contra la resolució de tancar els locals d'oci nocturn i un altre contra la resolució que estableix restriccions per a Barcelona i altres ciutats de l'àrea metropolitana.

Des de dissabte de la setmana passada està en vigor, durant 15 dies, la resolució de la Generalitat que ordena tancar els locals d'oci nocturn a tot Catalunya –discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacles– així com els bars i restaurants a partir de la mitjanit als municipis que tenen mesures pel covid-19. Les patronals del gremi afectat havien recorregut la resolució al TSJC perquè consideraven que "existeixen mesures menys oneroses i més eficaces" que la decisió de tancar l'oci nocturn a tot Catalunya, que provoca "un dany irreversible i innecessari al sector". "No s'eviten els contagis, ja que la prohibició de l'oci nocturn està fomentant l'oci nocturn il·legal, com els botellones i les festes privades, festes a les platges o als carrers, on no es controla l'ús de mascaretes", argumentaven.

El Govern defensava que la resolució obliga a adoptar "mesures de contenció per frenar la transmissió del virus". Davant d'això, el TSJC remarca "la importància de la protecció de la salut" en una situació "d'emergència sanitària". "Els mitjans de protecció són prioritaris" davant els drets que reclama el sector, segons els magistrats, perquè la resolució "afecta el conjunt de la població". L'alt tribunal recorda que l'informe de l'Agència de Salut Pública que justifica tancar les discoteques apunta que l'oci nocturn té "els requisits de risc que implica l'elevada concentració de persones que no conviuen habitualment juntes". La Generalitat ho fa extensiu a tot Catalunya per "evitar els desplaçaments a altres zones amb locals oberts", on no hi ha restriccions per frenar el covid-19. També expressa que el tancament de discoteques ha sigut "efectiu".

Per això l'alt tribunal, després de ponderar els interessos sanitaris i econòmics que estan en conflicte, entén que "es justifica la proporcionalitat" de la prohibició a Catalunya d'obrir al públic els locals d'oci nocturn. Ho avala a les discoteques, les sales de ball, les sales de festes amb espectacles, les activitats musicals amb pista de ball i els espais habilitats fora dels establiments.

Sense limitar els bars i restaurants

En canvi, sobre la part de la resolució que impedeix que els bars i restaurants puguin continuar oberts més enllà de la mitjanit als municipis amb restriccions, que també afecta les sales de joc, els casinos i les sales de bingo, el TSJC valora que "no es justifica" a l'informe de l'Agència de Salut Pública que es produeixi "més transmissió del virus depenent de l'horari de tancament". L'alt tribunal afegeix que tancar abans les activitats incloses en aquest punt, per evitar els desplaçaments de concentracions de persones, "és desproporcionat, ja que les autoritats competents tenen mecanismes suficients per corregir els excessos no permesos".

De fet, aquesta part de la resolució de la Generalitat sobre la limitació als bars i restaurants només afectava els municipis on s'apliquen mesures del covid-19 des de fa uns dies i havia quedat desfasada perquè incloïa Barcelona i 13 ciutats més de l'àrea metropolitana –però no Castelldefels i Gavà on ara es volen estendre les restriccions–, Figueres i Vilafant, juntament amb els diversos municipis del Segrià i la Noguera que ja no tenen mesures. En canvi, els bars i restaurants de les set localitats del Segrià –Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre– on s'havia fet el confinament, que ara continuen amb restriccions més flexibles, no estaven inclosos en la resolució.