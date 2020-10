Tanquen els accessos amb vehicle privat al Parc Natural del Montseny un cop s'han omplert els aparcaments

Totes les vies per accedir amb vehicle privat al Parc del Montseny han quedat tancades aquest dissabte a mig matí, després que s'hagin omplert els aparcaments oficials. En el primer dia de restriccions per evitar les aglomeracions de les últimes setmanes, els responsables del parc han constatat que les limitacions han fet caure notablement l'interès dels visitants. "Es respira molta tranquil·litat en comparació amb diumenge passat", ha assegurat a primera hora el director del parc, Lluís Martínez Ujaldon. En declaracions a l'ACN, Ujaldon ha celebrat el canvi de tendència tot recordant que la zona estava "totalment desbordada". "Era necessari prendre una decisió radical", ha subratllat.

Al voltant de les 9.45, els Mossos d'Esquadra, els Agents Rurals i les policies locals han tallat la majoria de vies. L'excepció ha sigut l'accés des de Fogars de Montclús, passant per Santa Fe del Montseny, el qual s'ha mantingut obert més estona perquè els aparcaments habilitats en aquest tram s'han omplert de manera més lenta. Amb tot, prop de les 12 també s'hi ha restringit el pas.

En tots els casos només s'ha permès la circulació amb vehicle privat dels residents a la zona o bé de persones allotjades als hotels i cases rurals. Amb les carreteres tancades, els visitants que no han estat a temps d'accedir-hi amb vehicle privat han hagut d'entrar-hi caminant, amb bicicleta o utilitzant els busos llançadora.

Indistintament dels accessos tancats, la direcció del parc ha assegurat que el volum de gent que aquest dissabte pretenia entrar-hi havia sigut molt més baix que les últimes setmanes. "Sembla que la gent ha entès les restriccions de vehicles als aparcaments i molts s'ho han pensat dues vegades abans de venir", ha celebrat a primera hora del matí el director.

Els responsables del Parc del Montseny han recordat que dins l'espai natural hi ha poc més d'un miler de places d'aparcament habilitat. En aquest sentit, la decisió del Procicat de tancar els accessos un cop s'arribés al 75% d'ocupació pretenia evitar el "col·lapse" de la zona, perquè les últimes setmanes s'havien acumulat milers de vehicles als vorals de les carreteres i també a l'entrada de finques privades. Una situació que impedia el pas de vehicles d'emergència en cas d'una urgència.

Ujaldon ha definit la restricció posada en marxa aquest cap de setmana com un "revulsiu". "És tot un punt d'inflexió, perquè la situació que vivíem fins ara era del tot insostenible", ha afegit, tot assegurant que el personal del parc no donava a l'abast per regular la circulació de visitants. La direcció del parc ha recordat que del 12 d'octubre a l'1 de novembre és l'època de més esplendor dels boscos i de més allau de visitants, però ha lamentat que enguany s'ha viscut un fenomen que ha dut l'espai a "l'extrem".

"Fins ara convivíem amb els milers de visitants dels caps de setmana, però ara ha calgut prendre una decisió radical", ha explicat Ujaldon, que ha lamentat que els últims mesos han observat comportaments que antigament eren "anecdòtics". Així, d'ençà que va començar el desconfinament, han proliferat els vehicles mal aparcats, les autocaravanes en llocs prohibits i els visitants banyant-se en zones on no està permès.

"Entenem la necessitat de respirar natura però hi ha una capacitat que no es pot superar", ha defensat el director del parc, que ha insistit que les restriccions s'han començat a aplicar amb l'objectiu "de beneficiar tothom". Ujaldon ha recordat que el parc natural abasta 30.000 hectàrees que s'estenen fins a les 50.000 si s'engloba l'espai declarat com a reserva de la biosfera. Dins aquest espai, ha puntualitzat que hi viuen més de 1.200 veïns de divuit municipis i cada any reben un milió de visitants.

Frenar els desplaçaments

Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona –titular de l'espai juntament amb la Diputació de Girona–, ha remarcat que la situació de la pandèmia de covid-19 era "preocupant", i ha advertit que els boscos del Montseny no són espais aliens als contagis. "Volem evitar-hi les aglomeracions", ha refermat, alhora que ha demanat a la ciutadania que redueixi al màxim els desplaçaments per contribuir a frenar la propagació de la malaltia.

De cara a demà diumenge, la Coordinació d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona s'ha mostrat expectant respecte a l'afluència de visitants que hi haurà. El responsable de l'àrea, Jordi Padrós, ha assegurat que el dispositiu d'aquest dissabte ha funcionat correctament, però tem que la jornada de demà pugui generar un efecte crida per diversos factors.

Entre altres, ha assenyalat el bon temps i el canvi d'horari –que pot propiciar la intenció de fer activitats més aviat al matí– i la possibilitat que el cap de setmana que ve augmentin les restriccions de moviment a causa de la pandèmia. "Potser la gent té la sensació que serà l'últim dia que podrà sortir, i això ens pot anar en contra", ha assegurat Padrós, que ha fet una crida a "tenir paciència i quedar-se a casa". "Els parcs hi continuaran sent després de la pandèmia", ha afegit.

Altres parcs amb l'entrada restringida

Aquest dissabte també ha quedat tancat l'accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac a través de la BV-1221, passat Matadepera. En el cas de la zona volcànica de la Garrotxa i de Montserrat, els cossos de seguretat han regulat l'entrada als aparcaments –que s'han omplert al 100% en alguns moments– però no s'ha tallat cap carretera, segons puntualitza el Servei Català del Trànsit.

Tot plegat han sigut mesures desplegades des de les 9 i al llarg de tot el matí. Passades les 14, un cop disminuïda l'afluència de visitants, han quedat reoberts tots els accessos als parcs naturals.