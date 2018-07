Tanquen l'accés a peu del congost de Mont-rebei temporalment

L'accés a peu per la part nord i la navegació al congost de Mont-rebei han quedat tallats fins a nou avís. L'alerta es va fer a causa de l'esllavissada de terra i arbres que es va produir dimarts a mitja tarda al mateix lloc.

Encara que el despreniment de terra no fos de grans dimensions, s'ha decidit tancar el pas temporalment fins que els geòlegs analitzin bé la situació i garanteixin seguretat màxima per als vianants. A més, s'ha prohibit la navegació del pantà de Canelles, al fons del congost, per evitar el perill amb les roques que hi cauen.

L'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, ha reclamat "recursos humans i tècnics" per garantir la seguretat a la zona, especialment en alta temporada de visitants. També procurarà que no hi hagin més "desgràcies", ja que la zona havia patit algunes esllavissades a la primavera.

L'accés més transitat per arribar a aquest espai paisatgístic tan valorat és el que ve després de l'aparcament de la Masieta. El passatge fins al congost de Mont-rebei pot arribar a 2.000 visitants en un sol dia.

La ruta per l'embassament de Canelles, per on passa molta gent amb caiac o barques, també l'han tancat per aquesta causa. L'alcalde confia que així es garantirà la seguretat dels visitants que venen a veure el Congost de diverses perspectives.

Durant tot el dia, els tècnics d'Emergències, bombers i especialistes han estat sobre el terreny, també volant amb helicòpter, per avaluar la zona de perill del despreniment.