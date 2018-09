Tanquen un centre per a menors no acompanyats un mes després d'obrir-lo

Canvi, en poc més d'un mes, en la política del Govern per atendre els menors estrangers no acompanyats (MENA). Després que a mitjans de juliol la jutge degana de Barcelona prohibís que els joves dormissin a la Ciutat de la Justícia, la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) va posar en marxa un centre d'emergència al barri d'Hostafrancs de Barcelona. Aquest centre havia d'acollir els nois mentre es fan els tràmits d'identificar-los i determinar-ne l'edat. A finals de juliol, la DGAIA va explicar que els menors hi passaven entre tres i cinc dies. També els Mossos d'Esquadra evitaven portar els MENA a la Ciutat de la Justícia perquè no hi passessin la nit. Però, un mes després, la mateixa direcció general ha anunciat que tanca aquest espai d'Hostafrancs: "Els infants i joves que s'hi allotjaven es reubicaran en un altre centre".

"El centre sempre s'havia concebut com un recurs provisional i transitori per acollir en primera instància" els menors no acompanyats durant l'estiu, ha assegurat la directora de la DGAIA, Georgina Oliva, en un comunicat. Però Oliva ha afegit que, davant l'augment d'arribades dels MENA les últimes setmanes, el centre "s'ha desbordat i actualment no pot prestar el servei pel qual l'havíem concebut". Per aquesta raó, Oliva ha explicat que s'ha decidit "avançar" el tancament de l'espai d'Hostafrancs, que s'havia previst "per d'aquí a uns mesos". El Govern ha apuntat que treballa "de forma coordinada i conjunta" amb l'Ajuntament de Barcelona "per al correcte tancament del centre".

El fet, però, és que el departament de Treball, Afers Socials i Famílies no ha aclarit, més enllà del comunicat, aquest canvi de plantejament. Sobre la declaració que el centre s'ha "desbordat", el cert és que a l'agost han arribat 450 menors estrangers no acompanyats més a Catalunya. Des del gener i fins a l'agost, la DGAIA ja ha atès 1.944 MENA. La xifra gairebé triplica les arribades del mateix període de l'any passat i supera amb escreix el nombre de menors no acompanyats que van arribar en tot el 2017 (quan van ser 1.489). La suma dels 483 joves del juliol i els 450 de l'agost se situa per sobre dels MENA que van arribar en tot el 2016. En total, la DGAIA atén actualment 2.203 menors no acompanyats; fa un mes eren 1.833 i aleshores suposaven més d'un 22% dels menors tutelats pel Govern.