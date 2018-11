Territori recol·loca Puig i nomena Vilaclara per al Meteocat

Relleu a la direcció del Servei Meteorològic de Catalunya. Oriol Puig va ser cessat del càrrec ahir, tal com havia avançat l’ARA la setmana passada. Després de la reunió del govern de la Generalitat, i a l’espera de la publicació al DOGC, es va donar a conèixer el substitut de Puig, que serà el físic Eliseu Vilaclara.

El nou director del Meteocat portava des del 1996 vinculat al servei de meteorologia. Va ser cap de l’àrea de predicció fins al 2011 i, coincidint amb el retorn de Puig com a director, va passar a ser tècnic. Abans, ja havia treballat al departament de Medi Ambient, a banda de dedicar-se també al món acadèmic. Durant la seva dilatada carrera professional ha fet de presentador de la informació meteorològica, tant a TV3 com a TVE Catalunya.

El nomenament de Vilaclara arriba després de les irregularitats que va destapar l’ARA en relació a la direcció del Meteocat. Segons les informacions recollides per aquest diari, aquests últims anys s’han fet processos d’adjudicació únicament amb la signatura de Puig i sense validació dels tècnics -cosa que contravé el procediment intern-. També hi havia informes tècnics fets per empreses externes, a les quals es va acabar adjudicant el mateix projecte posteriorment.

Segueix al departament

Tot i ser apartat de la direcció del Meteocat, Puig no abandona el departament de Territori i Sostenibilitat que dirigeix Damià Calvet, i hi seguirà vinculat. De fet, després de reunir-se la setmana passada amb el conseller al Parlament, aquest dilluns ja va segellar el seu nou lligam amb l’administració. Ja fa temps que es buscava una nova ubicació per a Oriol Puig -germà de l’exconseller Felip Puig- i ja al principi va sorgir la possibilitat que se sumés a la secretaria d’Infraestructures i Mobilitat, que depèn d’Isidre Gavín, expresident de la Diputació de Lleida.

Aquests dies hi ha hagut trobades i trucades al màxim nivell dins del PDECat per resoldre el futur de Puig, i la implicació de dos alts càrrecs convergents ha permès finalment que l’exdirector del Meteocat tanqués la seva reubicació dins del departament.