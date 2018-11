Torna Lo Caspolino, el tren de FGC que connecta Casp i la Costa Daurada

Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) tornaran a posar en marxa el tren turístic que connecta Casp, a l'Aragó, i la Costa Daurada, a la província de Tarragona, passant per Móra la Nova.

El president de FGC, Ricard Font, ha assegurat avui que "s'està ultimant la posada en funcionament" d'aquest servei, que estarà format per uns cotxes dels anys 50, alguns d'ells remodelats als 80. Tots ells es rehabilitaran per fora i per dins, tot i que en dos dels trens es vol mantenir l'aspecte original dels primers anys de circulació.

Al projecte de tren històric hi participen econòmicament quinze ajuntaments de les províncies de Tarragona i Saragossa, així com la Diputació de Tarragona.