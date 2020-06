«Tornar ara a l'escola no és ni precipitat ni perillós»

Entre dilluns i dimarts han reobert portes les escoles de les localitats que ja es troben en fase 2 de desconfinament, com preveu la normativa. La reobertura s'ha fet amb normalitat i amb poca assistència d'alumnes, com ja estava previst, ja que el pla contempla assistència limitada d'alumnat, de manera que només hi vagi els alumnes que finalitzen etapa educativa, els que titulen i aquells que necessitin una atenció individualitzada. Com explica Juanjo Falcó, director general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa de la Generalitat de Catalunya, en l’entrevista amb l’Antoni Bassas, l'obertura d'escoles «ha anat com estava previst», tot i reconèixer que hi ha certes reticències a tornar per part d'algunes escoles «pel fet d'haver d'afrontar una situació mai abans viscuda. Però des del departament d'Educació estem treballant per donar el màxim acompanyament als centres per resoldre problemes i dificultats i pensem que la setmana vinent, si com esperem totes les zones passen ja a fase 2, podrem obrir totes les escoles».

Entrevistat per Antoni Bassas, el director general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa, Juanjo Falcó, recorda que els centres tenien les mesures a aplicar el 21 de maig

En tot cas, Falcó insisteix en les declaracions a l’ARA a deixar clar que la tornada no és ni precipitada ni perillosa. «No és precipitada perquè al maig es va preparar el pla que el Procicat va aprovar a mitjans de mes i que es va enviar a totes les direccions dels centres. El 21 de maig ja sabien les mesures a aplicar i, per tant, han tingut 10 dies mínim per preparar-se. Per tant, no ens hem precipitat. I molt menys és perillós perquè les mesures de seguretat no les ha establert el departament sinó les autoritats sanitàries».

Les darreres setmanes s'ha qüestionat aquesta reobertura d'escoles des d'alguns sectors, especialment tenint en compte que l'assistència és baixa i voluntària. Falcó, però, es referma en la necessitat de fer-ho «perquè és una qüestió de garantir el dret a l'educació dels infants i adolescents. Hauria sigut molt difícil explicar que les escoles estiguessin tancades, com a servei públic que són, quan Salut havia donat l'ok per obrir. No només està justificat que ho féssim, sinó que era el que calia fer».

"Garantir el dret d'educació al setembre quan l'assistència ja no serà voluntària sinó obligatòria és el repte col·lectiu que tots tenim plantejat"

Pel que fa a l'assistència voluntària, Juanjo Falcó la justifica perquè «no podem garantir l'assistència generalitzada amb les mesures sanitàries que ens demanaven, sobretot les relatives a la distància física». Per això es va optar per una reobertura progressiva tant pel que fa al territori com a presència d'alumnat. El següent pas, ja pensat de cara a setembre, és, com assegura el director general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa, «garantir el dret d'educació, quan l'assistència ja no serà voluntària sinó obligatòria. Aquest és el repte col·lectiu que tots tenim plantejat».

Un final de curs atípic

El cert és que serà un final de curs atípic, amb molt pocs alumnes a les aules i la gran majoria afrontant-lo des de casa, amb un seguiment telemàtic. Des del departament s'ha optat per prioritzar l'escolarització presencial dels infants amb pares i mares que han de treballar presencialment i, com apunta Falcó, l'únic requisit per poder accedir-hi és que «pares i mares facin una declaració responsable que, en el cas de l'educació infantil inclou la declaració que no disposen d'una altra mesura de conciliació de la vida laboral i familiar».

Aquests dies de juny, doncs, els alumnes que vagin al centre rebran atenció educativa i d'orientació, especialment en el cas dels alumnes que acaben etapa o titulen (6è de primària, 4t d'ESO), mentre que als de 2n de batxillerat se'ls acompanyarà en la preparació de la selectivitat i als cicles formatius s’acabaran de fer avaluacions. «També es farà una acció tutorial amb l'alumne i la seva família i en alguns casos es podran fer tutories en grups reduïts a tots els nivells» explica Falcó, que també vol deixar clar que «el final de curs és telemàtic i, en cap cas, la tornada a l'escola és per fer classe. A més, no tots els alumnes hi tornen cada dia, d'acord amb el pla d'obertura del centre, de manera que durant el juny es pot compaginar l'atenció presencial d'aquests alumnes amb l'atenció telemàtica».

Pel que fa a les mesures de seguretat, Juanjo Falcó insisteix que «són les que ens han demanat les autoritats sanitàries. A grans trets són 5 blocs de mesures. El primer fa referència a la distància física, i se'n deriven limitacions en l'organització del centre, com la gestió d’entrada i sortida o no permetre l'accés de pares i mares. Després hi ha la higiene, amb normes molt severes respecte com s'han de rentar les mans alumnes i personal. En tercer lloc l'ús de les mascaretes, obligatòries quan no es pot mantenir la distància física tant per a professors com per a infants de més de 6 anys. El quart és la neteja, desinfecció i ventilació dels espais tancats i dels materials d'ús compartit i, finalment, les mesures de detecció de símptomes per part d'alumnes i famílies i del personal dels centres. Això ens garanteix que l'escola és un lloc segur».

"No hem d'oblidar que ara sabem que els menors s'infecten menys i infecten menys, coses que no sabíem quan vam tancar escoles"

La distància física ha estat una de les grans preocupacions dels docents, sobretot dels que treballen amb canalla més petita. Falcó reconeix que «és el més complicat de complir amb alumnes d'educació infantil; en som conscients i sabem que en alguns moments no es poden garantir. I aquí és quan s'ha d'imposar el sentit comú. Si una criatura petita plora i necessita consol i l'hem d'abraçar, doncs ho podem fer aplicant mesures alternatives de seguretat com la mascareta i el rentat de mans. A més, no hem d'oblidar que ara sabem que els menors s'infecten menys i infecten menys, coses que no sabíem quan vam tancar escoles».

Preparant el nou curs

Un cop finalitzi aquest curs, moltes escoles mantindran les portes obertes per desenvolupar activitats lúdiques durant el període estival. «Ho estem treballant paral·lelament a l'organització d'activitats de lleure -explica Falcó-. Per les limitacions de les mesures de seguretat caldran més espais per a aquestes activitats i les escoles de primària podran ser aquests espais (com altres anys) però també es podrien obrir els instituts. Ara estem parlant amb els ajuntaments per cedir aquests espais a l'estiu, però també perquè de cara a setembre siguin els ajuntaments els que ens cedeixin espais per garantir el dret a l'educació presencial».

I és que aquest és el gran repte: l'organització de cara al curs 2020-2021, quan l'assistència a les escoles serà obligatòria per a tots els infants i adolescents. Com apunta Juanjo Falcó, «al setembre tot serà una mica més complicat, però tenim temps per preveure els escenaris, adoptar les mesures necessàries i fer-ho de forma dialogada amb tots els actors implicats».

"El número de professors que necessitarem encara no el sabem, però la voluntat del departament és identificar la necessitat i posar-ne allà on calgui"

El mes de juny

Aquest mes de juny serà clau. Les classes al setembre contemplen que hi haurà 13 alumnes per classe a primària i 15 a secundària. Això obligarà a dividir espais i a augmentar el professorat, tot i que encara no s'ha quantificat en quina mesura. «Si tenim limitacions derivades de la distància física -explica Falcó- està clar que no podem ocupar els mateixos espais amb les mateixes condicions i que caldrà fer desdoblaments de grups. I caldrà aprofitar altres espais propis de l'escola com menjadors, gimnasos o aules de psicomotricitat. La feina que fem ara és analitzar els centres per veure quins necessiten espais fora de l'escola. Aquest estudi ens portarà tot el mes de juny, de manera que puguem fer la previsió d'escenaris i veure quines mesures hem d'adoptar. El número de professors que necessitarem encara no el sabem, però la voluntat del departament és identificar la necessitat i posar-ne allà on calgui».

La previsió del departament d'Educació és que el professorat extra surti de les bosses d'interins (els nomenaments s'haurien de fer durant l'estiu, com sempre) però per ara no es tanquen a cap opció i no renuncien, per exemple, a comptar amb mestres jubilats per fer suport en l'ensenyament telemàtic, per exemple. En funció del tipus d'escola «haurem d'oferir models d'organització per adaptar-nos a la nova situació i que cada centre triï el model que li vagi millor», apunta Juanjo Falcó. En tot cas, les mesures extraordinàries es mantindran mentre hi hagi una situació d'excepcionalitat, després es tornarà al sistema previ, tot i que hi pot haver algunes mesures implantades ara, com la preinscripció telemàtica, que es mantinguin.

Les preguntes dels lectors

Realment calia obrir les escoles aquests dies de juny?

«A banda del servei públic que havíem de donar, el fet d'haver obert ens aportarà un coneixement de cara a setembre que ens permetrà resoldre els problemes i a millorar coses. Podrem contrastar realitats i no només percepcions, i això ens servirà per començar el nou curs en millors condicions».

Al nou curs tot l'ensenyament serà presencial?

«L'objectiu que ens marquem és garantir el dret a l'educació de forma presencial tots els dies. Però això potser serà difícil garantir-ho al 100% dels centres. En aquells casos que tinguem identificat que no ho podem garantir, haurem de veure quines mesures adoptem i poden ser opcions com l'educació telemàtica o haver de fer torns. Però amb l'alumnat de primària no considerem que el recurs telemàtic sigui el que haguem d'utilitzar al setembre. Una altre cosa són alumnes dels darrers cursos de l'ESO o batxillerat, on sí que s'hi podria recórrer».

Quan tornaran mestres i professors als centres?

«Els mestres i professors es reincorporaran l'1 de setembre, com sempre, i els equips directius com ja ho fan habitualment, uns dies abans. Els alumnes volem que tornin a classe el dia 14 i aquesta és la perspectiva amb què treballem. Avançar l'inici de curs com alguns sectors reclamaven no hauria estat prudent i hauria complicat molt les coses».

Transport escolar i menjadors estan garantits?

«Ara, al mes de juny, no hi ha menjadors, però al setembre n'hi haurà i durant aquest mes de juny veurem com reorganitzem espais o si fem torns. En el cas del transport escolar, amb caràcter general ara no n'hi ha, però si que es pot arribar a reactivar alguna ruta en cas que sigui necessari. En tot cas, sempre atenent unes condicions de seguretat relatives a una ocupació del 50% de l'espai, l'ús obligatori de mascaretes i entrada i sortida del vehicle garantint la distància física. Al setembre haurem d'adaptar tot el servei a les noves condicions i ho farem».

Hi haurà extraescolars al setembre?

«De moment sabem que al juny no hi ha activitats extraescolars i veurem si al setembre les autoritats sanitàries ens permeten fer-ne amb determinades condicions o si encara no es poden fer. En tot cas hem de tenir en compte que és un element molt important del sistema, especialment de lluita contra les desigualtats educatives, i per tant aquesta nova situació ens obliga a veure com resolem aquest deficiència. Aquest mes de juny hauríem de tenir previstos els escenaris possibles i quan arribi setembre veurem quin cal aplicar».