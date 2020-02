Tres de cada deu nens espanyols vivien en la pobresa el 2018

Els nens i adolescents són els principals perjudicats per l'atur i la precarietat del mercat laboral. Tres de cada deu infants, segons un estudi publicat aquest dimarts per La Caixa que analitza l'evolució en els últims deu anys, vivien l'any 2018 en la pobresa ancorada, aquella que fixa la mitjana anual.

La pobresa ancorada infantil, que és la més greu, viu una tendència a la baixa des del 2014, quan va arribar gairebé al 40% i va començar la recuperació de la crisi econòmica. La situació, tanmateix, és pitjor que l'any 2008, avantsala de la recessió, quan la pobresa ancorada entre nens de 0 a 7 anys rondava el 27%. Les dades de l'estudi la situen ara –amb dades de fa dos anys– per sobre del 30%, i per sobre del 33% en el cas dels joves i adolescents d'entre 18 i 29 anys. Els adults d'entre 30 i 64 anys, amb una taxa del 24%, i les persones grans de més de 65, amb una xifra similar, tenen un risc inferior de pobresa, però encara amb un percentatge preocupant.

Amb un valor de 92 punts sobre els 100 que marca la mitjana europea, Espanya se situa per sota dels valors de la UE en PIB per habitant. Abans de la crisi, l'any 2007, estava per sobre d'aquest indicador. Entre els països amb un valor superior a la mitjana, destaquen Irlanda (181), Dinamarca i Holanda (tots dos amb 128).