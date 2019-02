La Trinitat Vella canviarà la presó per un nou barri de pisos públics

El barri de la Trinitat Vella de Barcelona comença a dibuixar una transformació que fa anys que espera, la de la zona nord, a l'entorn de la presó que actualment funciona com a centre obert i que, segons el calendari pactat entre el Govern i l'Ajuntament –que ja ha permès el tancament de la Model–, s'haurà traslladat a la Zona Franca el 2022. Abans que passi això, aquesta zona de Sant Andreu ja haurà començat a veure canvis i, de fet, els dos primers grans blocs de pisos engegaran les obres abans que s'acabi aquest any. L'objectiu és convertir la Trinitat Vella Nord en un barri de nova construcció, amb mig miler de pisos públics i també equipaments. El punt que ha posat en guàrdia l'associació de veïns de la zona és, però, que tots els pisos que es projectin siguin públics.

"No volem tant d'habitatge social", ha advertit Manoli Martínez, que ha recelat de la possibilitat que el barri es converteixi en un "gueto" si no es barregen pisos lliures amb d'altres de protegits. Ho ha fet després que el govern de Colau posés en valor la feina feta a la zona en una roda de premsa en què han participat la mateixa alcaldessa, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, i la regidora de Sant Andreu, Laia Ortiz, que, a menys de quatre mesos de les eleccions, han posat en valor tant la inversió feta a la zona –sobretot, a través del pla de barris– com el fet de tenir un calendari per a la construcció del nou barri. "És l'hora de la Trinitat", ha vaticinat Colau, que ha lamentat que els veïns de la zona hagin sentit tantes promeses sobre aquesta transformació pendent i ha assegurat que comprèn el seu escepticisme actual.

El pla de millora urbana que ha de reordenar urbanísticament la zona ja s'ha aprovat en comissió de govern i preveu reallotjar 174 famílies que actualment viuen en condicions molt precàries entre el carrer Pare Pérez del Pulgar i Torrent de la Perera. Aquests veïns es reallotjaran als dos blocs de pisos que començaran a construir-se abans que s'acabi aquest 2019 i que tindran, als baixos, un centre de dia per a gent gran –que és la demanda que es va considerar prioritària en el procés participatiu– i un altre equipament que podria un espai per a joves. Els dos edificis, que suposen una inversió de nou milions el més gran i set el més petit, sumaran 155 pisos i acolliran els primers veïns expropiats. Les obres s'hauran d'acabar el 2021 i l'enderroc dels antics edificis donarà pas, també, a noves zones verdes. En total, a la zona s'hi aixecaran 452 pisos. Tots, de titularitat pública, tot i que està per decidir en quin règim.

De la mà d'aquests canvis urbanístics, el carrer Pare Pérez del Pulgar passarà a dir-se Trinidad Sánchez Pacheco, que és una proposta de la taula de memòria històrica del districte per recordar una lluitadora pels drets de les dones que va ser empresonada per motius polítics i que va aconseguir canvis com que les preses poguessin vestir roba civil i no uniforme o que tinguessin accés a la premsa.

En paral·lel a les obres de renovació dels entorns de la presó, també es preveu la regeneració urbana de la Via Barcino. El consistori assumirà la rehabilitació de 65 edificis –388 habitatges– en una zona especialment degradada. El projecte suposa una inversió de 20,8 milions d'euros, dels quals 13,3 sortiran de les arques municipals i la resta els aportaran els veïns.

El consistori està estudiant si conservarà alguna part de l'antic centre penitenciari. Es busca la manera de recordar les maneres que hi van estar tancades.