El virus del covid ja era a Barcelona un any abans de la detecció dels primers casos

El virus del covid-19 hauria estat circulant per Barcelona almenys des del 12 de març del 2019 segons un estudi de la Universitat de Barcelona. Els investigadors han trobat el SARS-CoV-2 en aigües residuals recollides gairebé un any abans de l’inici de la pandèmia. Segons aquests resultats, el virus estava present molt abans que es detectés el primer cas de covid-19 a Wuhan el desembre del 2019.

En un primer moment, els investigadors van analitzar aigües de principis del 2020 i van comprovar que el virus ja era a la ciutat quaranta dies abans del primer diagnòstic. Ara ho han fet amb mostres congelades d'entre el gener del 2018 i el desembre del 2019. "Totes les mostres van resultar negatives per a la presència de genomes de SARS-CoV-2 a excepció del 12 de març del 2019, en què els nivells de SARS-CoV-2 eren molt baixos però van donar clarament positiu per PCR i, a més, emprant dues dianes diferents", explica Albert Bosch, catedràtic de la Facultat de Biologia de la UB i coordinador del treball. Les aigües residuals revelen que el covid-19 ja era a Barcelona el 15 de gener

Com que el covid deixa una gran quantitat de genoma a les femtes, s'ha descobert que l'anàlisi de les aigües residuals és una bona eina per estudiar la pandèmia. "Els nivells del genoma del SARS-CoV-2 van coincidir clarament amb l’evolució dels casos de covid-19 en la població", explica l'investigador, que creu que els primers casos es podrien haver diagnosticat erròniament com a grip. Bosch no creu que Barcelona sigui un cas aïllat sinó que el virus ja circulava pel nostre món globalitzat des de llavors.