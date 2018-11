Troben un 'dofí' que neda entre els núvols del planeta Júpiter

És possible que hi hagi un dofí a Júpiter? La NASA publica cada setmana les imatges en cru que capten les seves càmeres a l'espai i anima els artistes a agafar-les i processar-les, ja sigui ressaltant-ne els colors o fent zoom en algun detall que els cridi l'atenció. La setmana passada, l'artista Seán Doran va agafar una de les imatges de la NASA i en va ressaltar els colors. De seguida va penjar la imatge a Twitter, que ara s'ha fet viral: entre els núvols del planeta s'hi veia el que semblava un dofí que neda.

La NASA, que després fa servir aquestes imatges per il·lustrar articles, ha compartit la creació de Seán Doran a l'apartat d'imatges destacades. És habitual que Júpiter s'hi facin formes curioses, i de fet la NASA ha compartit una altra fotografia on el planeta sembla l'enorme ull d'un drac.

Jovian close encounter. A multitude of magnificent, swirling clouds in #Jupiter's dynamic North North Temperate Belt is captured in this color-enhanced image: https://t.co/0lAAb7fqEK pic.twitter.com/ifHqFhj9Zz