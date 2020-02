Troben un llop passejant per la Vall de Núria

Uns treballadors de manteniment de la Vall de Núria es van topar, dimecres a la nit, amb un animal poc vist a Catalunya des que va desaparèixer al principi del segle XX. Es tracta d'un llop mascle, d'origen italofrancès, i seria el tercer exemplar que la conselleria de Territori i Sostenibilitat detecta des del 2019. Els altres dos els van localitzar a la zona del port del Comte i al Ripollès. Tots dos eren mascles que viuen sols.

El treballador que el va gravar, Lluís Torrent, era amb el seu company Marc Comas quan el va veure al final de les vies del tren, on hi ha la caseta dels treballadors, a quarts de dotze de la nit. "Va passar tot molt de pressa, però no li vaig veure cap agressivitat. Se'l veia tranquil, es va girar i va continuar fent la seva", ha relatat a l'ACN. Al vídeo, que s'ha estès ràpidament per les xarxes socials, se sent com comenten que sembla que vagi coix.

El naturalista i expert en llops Josep Maria Massip ha recordat que fa dos anys ja se'n va poder fotografiar un al Ripollès i que, per tant, "podria ser perfectament el mateix", perquè són animals que es mouen per espais molt grans.

Els exemplars de llop que hi ha al Pirineu, a França i Catalunya, provenen de l'expansió natural de la població de llops italiana. Des dels Apenins, el llop italià va arribar als Alps francesos, i des d'allà alguns pocs exemplars van arribar al Pirineu.

Segons els estudis de Territori, del 2000 al 2014 s'ha tingut constància de la presència de llops en territori català cada any. Actualment el llop es troba a la serra del Cadí-Moixeró i a la zona fronterera amb França de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès. Encara no se n'ha confirmat la reproducció ni se'n sap amb exactitud el nombre d'exemplars, que en tot cas és de pocs individus.