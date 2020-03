La UAB llança una enquesta per veure com afecta el confinament als estudis dels infants i joves

"És una oportunitat única per fer una anàlisi sobre com afecta el confinament als estudis dels infants i joves de Catalunya, ja que les escoles estan tancades i els pares han de fer de mestres". Xavier Bonal, professor del departament de sociologia a la UAB, és l'investigador que, juntament amb Sheila González Motos, ha engegat "en dos dies" aquesta enquesta que ha fet circular per les xarxes. "La resposta ha sigut extraordinària i en 24 hores ja hem rebut més de 20.000 respostes", afirma Bonal. El qüestionari es podrà respondre fins a finals de mes.

M'estreno a twitter! Des de la UAB posem en marxa una recerca sobre Confinament, infants i joves a Catalunya. Si viviu amb fills i filles entre 3 (P3) i 18 anys, podeu respondre aquesta enquesta? Gràcies! https://t.co/I1AMqOjtyL (català i castellà) @xavierbonal @SheilaGonzlez6 — Sheila González Motos (@SheilaGonzlez6) March 26, 2020

Es tracta d'un qüestionari fet amb el programari Qualtrics, adreçat a famílies amb fills entre 3 (P3) i 18 anys (encara no a la universitat). La durada aproximada per respondre'l és de 15 minuts i és anònim. Entre les preguntes hi ha les hores que els infants i joves dediquen diàriament a les tasques escolars, a llegir, a mirar les pantalles o a jugar amb videojocs, així com si fan classe en línia, si els pares fan de mestres o si els ajuden en les seves tasques escolars. També es pregunta per la situació laboral dels pares (si treballen o no i si ho fan a casa o a fora), el nombre de dispositius que hi ha a la llar, o si els adults estan malalts del coronavirus: "Ho preguntem perquè si una persona està malalta potser no pot ajudar a fer els deures als fills, o bé està aïllada en una habitació, com ens hem trobat en més d'un cas". També cal posar el nom del centre educatiu on van els fills i el codi postal, de manera que es podrà elaborar un mapa prou precís de la situació. "No ens dedicarem a dir quines escoles ho han fet millor o pitjor, simplement és per analitzar les reaccions de les famílies davant d'aquesta situació tan extraordinària".

Entre els aspectes que es volen analitzar a través d'aquest estudi hi ha les diferències entre la resposta educativa que han donat les escoles públiques i les privades, però també entre les públiques mateixes, ja que Bonal considera que hi ha una doble xarxa: "N'hi ha de públiques molt actives pel que fa a les xarxes o bé que participen en programes tecnològics, i tot això sortirà reflectit". Segons el professor, també emergiran les diferències pel que fa a "capital social i cultural" de les diferents llars, així com la "bretxa digital" que hi ha entre les famílies segons el nivell econòmic i social.

Precisament un dels temors de l'investigador és no poder arribar als entorns més desafavorits. De moment, calcula que a finals de la setmana entrant tindran els primers resultats, i no descarten posar-los a disposició del departament d'Educació. Recentment el conseller Josep Bargalló ha assenyalat que una de les prioritats que tenen en aquests moments és detectar els alumnes als quals no hi poden arribar per via telemàtica, ja que l'objectiu que s'estan plantejant és poder continuar el curs de manera no presencial després de Setmana Santa.