La Unió Europea ajorna sense data la reforma del canvi d'hora

La Unió Europea endarrerirà sense data la reforma del canvi d'hora a causa de la manca de consens entre països. L'eliminació del canvi horari, anunciada aquest setembre per Jean-Claude Juncker i prevista inicialment per al 2019, ha quedat en entredit després dels dubtes expressats en la reunió de ministres de transports de la UE.

Els responsables d'una dotzena de països han demanat més temps perquè els experts puguin avaluar de manera precisa les conseqüències de les modificacions de cara al dia a dia de la ciutadania i en el funcionament de sectors econòmics com el transport aeri. Als ministres també els preocupa el risc de fragmentació dins la UE en cas de que cada país pugui acollir-se lliurement a l'horari d'hivern o al d'estiu i, per això, han apostat per una coordinació entre estats veïns abans de prendre una decisió definitiva.

Així, els 28 han considerat prematur fixar una posició comuna i el debat quedarà aparcat fins al juny. La presidència austríaca de la unió ja va ajornar l'octubre passat l'aplicació del canvi fins al 2021 per guanyar temps per arribar a solucions conjuntes. De fet, en el debat públic d'avui alguns països com Alemanya, Finlàndia i Croàcia han donat suport a l'abolició del canvi d'hora, mentre que Portugal ha sigut l'únic a mostrar-s'hi en contra.

En el cas d'Espanya, el secretari d'estat de Transports, Pedro Saura, ha informat els seus homòlegs que el seu govern ha creat una comissió tècnica que marcarà la posició espanyola, encara sense definir.