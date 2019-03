Veïns i restauradors de Ciutat Vella, enfrontats de nou per l'ordenança de les terrasses

Veïns i empreses de restauració afectades per l'ordenança de terrasses del districte de Ciutat Vella de Barcelona han tornat a enfrontar postures aquest dimarts en la segona sessió de la comissió de seguiment de la normativa. En la trobada, que se celebrava per analitzar l'impacte de la regulació, s'ha escenificat, de nou, la divisió entre les associacions veïnals i el Gremi de Restauradors: mentre que els veïns han reiterat els inconvenients que suposen per als ciutadans les cadires i les taules en l'espai públic, els restauradors han denunciat els perjudicis, sobretot econòmics, que representa reduir el nombre de terrasses exteriors per a alguns locals.

Els representants dels diversos grups han retret a la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, que l'aplicació de l'ordenança no està donant els resultats que s'esperaven. L'Assemblea de Barris per a un Turisme Sostenible (ABTS) ha qualificat de "farsa" la comissió i ha titllat l'ordenança de "semicomplerta". El seu portaveu, Daniel Pardo, ha assegurat que molts negocis posen moltes més taules i cadires que les que permet la normativa "il·legítima". Un fet que comporta, segons Pardo, que la convivència amb les terrasses actuals sigui impossible.

En una línia semblant s'han pronunciat els representants de les associacions de veïns de Ciutat Vella. Carmen Piera ha assegurat que el soroll és una "molèstia greu" per al 75% dels veïns i ha recalcat que moltes terrasses es converteixen en bars de copes a la nit, perjudicant el descans dels veïns. La portaveu també ha denunciat la falta d'espais a la plaça i de bancs per seure que genera l'ordenança.

El portaveu del Gremi de Restauradors, Roger Pallerols, ha afirmat que la comissió és la "constatació d'un fracàs eufemístic col·lectiu" per la manera com s'ha aplicat una regulació sorgida d'un pacte amb un consens molt difícil d'aconseguir. Pallerols ha subratllat el risc que suposa la reducció de l'espai de la terrassa per a molts negocis, que veuen perillar la seva viabilitat. A més,ha retret a l'Ajuntament que no hagi donat resposta a les seves reivindicacions en els últims mesos, dient que s'han trobat amb "silenci, opacitat i mentida".

En general, els restauradors han acusat de "falta d'empatia" el consistori barceloní i han assegurat que amb la pèrdua de taules a les terrasses, la facturació disminueix i fa menys rendibles els seus negocis. A més, han defensat el seu vincle amb el barri i han lamentat que si continua endavant aquesta ordenança hauran d'acomiadar part de la plantilla.

El consistori reconeix la "saturació"

La regidora ha apuntat que entre el 2015 i el 2018 només s'han aprovat 70 llicències més, cosa que suposa un increment de 206 taules a tot el districte. Pin ha reconegut que els barris afectats tenen "saturació" a l'espai públic, però que amb la nova distribució de llicències s'ha intentat buscar un "equilibri" entre l'estudi sobre el pla d'usos i les necessitats detectades en el pla director. L'equip de Colau ha recordat que no només són les terrasses les que produeixen aquesta alta "densitat" a Ciutat Vella, sinó també els nous negocis, com ara els vehicles de mobilitat personal, als quals s'han imposat sancions per a una bona regulació, o la venda ambulant.

Els grups de l'oposició, tret de la CUP, han mostrat el seu suport als restauradors. Els opositors han demanat al govern municipal que rectifiqui, però han reiterat que les terrasses no són el principal problema del districte, en referència al fenomen dels manters.